Sahipsizler 16. Bölüm İzleme Linki Var Mı?

ALTILI KARDESİNİN HAYATA TUTUNMA MÜCADELESİ

Sahipsizler, bir gece ansızın anne babalarını kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) yaşadığı zorlukları ve ayakta kalma mücadelesini ele alıyor. Kardeşler, başlarına gelen trajedilere rağmen bir arada kalmak için her türlü çabayı gösteriyor. Hikaye, İstanbul’da geçmesine rağmen bu yaşananların temelinde, anne ve babalarının büyük aşkı yer alıyor.

İMKANSIZ AŞK VE KAÇIŞ HİKAYESİ

Annenin adı Bala, babasının adı ise Rıfat. Bu büyük aşk, Mardin’in bir köyünde başlıyor. Yetimhaneden sonra Cevdet Baba tarafından büyütülen Rıfat, Bala’nın yaşadığı köyde öğretmen olarak görev yapıyor. İkili, birbirlerine ilk görüşte aşık olsalar da, Mardin’in zenginlerinden Nedim Uzunkaya’nın oğlu Yavuz’un takıntılı sevgisi, Bala’nın hayatını zindana çeviriyor. Yavuz, Bala’yı kaçırarak ona korkunç işkenceler ediyor. Rıfat bu duruma göz yummuyor ve sonunda Bala ile birlikte, kucağında bir çocukla kaçmayı başarıyor.

YENİ BİR YAŞAM YARATMA ÇABASI

Mardin’den kaçarken, yaşanan bir kaza sonucu kendilerine ölümü süsü vererek ormanda yeni bir hayat kurdular. Burada inşa ettikleri kulübe, aşkları ve umutlarıyla dolu bir masal evine dönüşüyor. Zamanla çocukları dünyaya gelmeye başlıyor ve aileleri genişliyor. Kayıtsız, kimliksiz ama huzurlu bir hayat sürdürüyorlar. Ancak, Yavuz’un intikam hırsı, evlerini bastığı gün her şeyi altüst ediyor. Altı kardeş, anne ve babalarının öğretileriyle hayatta kalmayı öğreniyor ve bu noktada büyük abla Azize devreye giriyor.

İSTANBUL’A YOLCULUK VE YENİ MACERALAR

Kardeşler, başlarına gelecekleri ön göremeden İstanbul yoluna düşüyorlar. Yüzlerini hiç görmemiş olsalar da, babalarının tek güvendiği kişiye, “Aslan amcalarına” gitmeyi planlıyorlar. Ancak, İstanbul, içinde hiç yaşamadıkları bir şehir olarak, onları pek çok tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor. Yolda Haşmet ve oğlu Yusuf ile karşılaşan kardeşler, Aslan amcaya ulaşana kadar zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Birbirlerinden kopmamak için çabalamayı bırakmayan altı kardeşin hayat mücadelesi bu zor şartlar altında devam ediyor. Sahipsizler bölümlerini Star TV platformlarından izlemek mümkün.