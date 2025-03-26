Sahipsizler 17. Bölüm Fragmanı Yayında

Sahipsizler 17. Bölüm Fragmanı İzleyicileri Heyecanlandırıyor

Sahipsizler dizisinin 17. bölüm fragmanı, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi vaat ediyor. Yeni fragmanda, Azize’nin hayati tehlikesi ve Devran’ın pişmanlığı, dizinin dramatik yapısını güçlendiriyor. “Azize ölecek mi?” sorusu, yeni bölümde yanıt bulacak.

Yeni Bölümde Neler Olacak?

Sahipsizler dizisinin 17. bölümünün 3. tanıtımı izleyiciyle buluştu. Hazal Subaşı, Enes Koçak, Kaan Mirac Sezen, Ece Bağcı, Turgut Tunçalp, Sacide Taşaner ve Mehmet Bozdoğan gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, anne babalarını bir gece içinde ansızın kaybeden altı kardeşin hikayesini anlatıyor. Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım, başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabası gösteriyor.

Hikayenin Temeli Aşk ve Fedakarlık

İstanbul’da geçen bu hikaye, kardeşlerin yaşadığı trajedinin kökeninde Bala ve Rıfat’ın büyük aşkı yatıyor. Bu imkânsız aşk, Mardin’in bir köyünde başlıyor. Rıfat, yetimhaneden sonra kendisine sahip çıkan Cevdet Baba tarafından yetiştirilmiştir ve Bala’nın yaşadığı köyde öğretmenlik yapıyor. İkili, ilk görüşte birbirlerine aşık olsa da, Mardin’in en zenginlerinden Yavuz’un, Bala’ya takıntılı bir şekilde aşık olması durumu karmaşık hale getiriyor.

Yavuz’un korkunç davranışları sonucu, Rıfat ve Bala, birlikte yeni bir hayata başlamaya çalışıyor. Ancak, bu sırada başlarına gelen bir kaza, her şeyi alt üst ediyor. Kayıt dışı bir yaşam süren bu aile, huzurlu bir hayatın peşindeyken, Yavuz’un intikam hırsıyla karşı karşıya geliyor.

Kardeşlerin Mücadelesi

Anne ve babalarının öğrettikleriyle hayatta kalmaya çalışan altı kardeş, artık büyük ablaları “Azize” öncülüğünde kendi yollarını bulmaya çalışıyor. Samet’in aklına gelen bir fikirle İstanbul’a gitmeye karar veren kardeşler, Aslan amcalarına ulaşmaya çalışıyor. Fakat, ormandan çıkmamış altı kardeş için İstanbul, tehlikelerle dolu bir dünyanın kapısını açıyor. Yolda karşılaşacakları zorluklar, onları daha da test edecek.

Altı kardeş, birbirlerinden kopmamak uğruna mücadele ederken, Mardin’de masum bir aşkla başlayan hikayenin nasıl bir sona doğru ilerleyeceği merak ediliyor. İstanbul, henüz gerçek anlamda büyümemiş çocuklar için büyük bir sınav alanı olacaktır.