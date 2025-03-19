Sahipsizler 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

PROJENİN ÇARPICI HİKAYESİ

Sahipsizler, bir gece ansızın anne babalarını kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) yaşadığı zorlukları ve hayata tutunma çabalarını mercek altına alıyor. Dizi, Cem Karcı’nın yönetmenliğinde, Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın kaleme aldığı ilgi çekici senaryosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sahipsizler, bu sezonun dikkat çeken projelerinden biri olma yolunda ilerliyor.

FRAGMAN BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Sahipsizler 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanlar Star TV ekranlarından izlenebilir. Altı kardeşin yaşadığı köklü trajedinin kökeninde, anne ve babaları Bala ve Rıfat’ın imkânsız aşk hikayesi yatıyor. Hikaye, İstanbul’da geçmesine rağmen, ailenin geçmişi Mardin’in bir köyünde başlıyor. Rıfat, yetimhaneden sonra Cevdet Baba tarafından yetiştirilirken, Bala’nın köyünde öğretmenlik yapıyor. İlk görüşte aşık olan Bala ve Rıfat, ne yazık ki Nedim Uzunkaya’nın tek oğlu Yavuz’un takıntılı aşkı nedeniyle büyük tehlikelerle karşılaşıyor.

DRAMATİK KAÇIŞ VE YENİ BİR HAYAT

Yavuz, Bala’yı kaçırıp zulüm etmeye başladığında Rıfat, Bala’dan vazgeçmiyor. Bala, sonunda Rıfat ile kaçmayı başarırken, Mardin’den kaçtıkları süreçte bir kaza geçirip kimliklerini kaybediyorlar. Kendilerine yeni bir yaşam kuran Rıfat ve Bala, doğa ile iç içe huzurlu bir hayat yaşıyor fakat Yavuz’un intikam hırsı, mutluluklarını tehdit ediyor. Altı kardeş, anneleri ve babalarının öğretileri ile hayatta kalmaya çalışırken, abla Azize’nin liderliğinde yeni zorluklarla yüzleşmek zorunda kalıyorlar.

İSTANBUL’DA YENİDEN DOĞUŞ

Kardeşler, İstanbul’a doğru yola çıkarak, hiç tanımadıkları “Aslan amcalarına” ulaşmayı hedefliyor. Ancak, bu büyük şehir, ormanda yaşamış altı kardeş için büyük bir tehlike ve mücadele anlamına geliyor. Yolda Haşmet ve oğlu Yusuf ile karşılaşan kardeşler, zorlu bir mücadele içindedir. Azize, Zeliha ve Cemo, küçük kardeşlerinin mutluluğu için çabalamaktan asla vazgeçmiyor. Bu serüven, Mardin’de başlayan masum bir aşkla başlar ve İstanbul’da onları bekleyen çetin sınavlarla dolu bir yolculuğa dönüşüyor.