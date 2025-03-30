Sahipsizler 18. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

DİZİDEKİ HEYECAN DORUKTA

STAR TV’nin popüler dizisi Sahipsizler, 17. bölümünün ardından sosyal medya platformlarında büyük bir ilgiyle karşılaştı. İzleyicilerin merakla araştırdığı konular arasında dizinin detayları ve 18. bölüm fragmanı bulunuyor. Peki, Sahipsizler dizisinin 17. bölümünde neler yaşandı? 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Sahipsizler dizisine dair merak edilenler…

CEMO VE CEVDET’İN TEHLİKELİ OPERASYONU

Cemo ile Cevdet, Abbas tarafından rehin tutulan kızları kurtarmak için riskli bir operasyona katılıyor. Fidan, sevgi ve kabul görme isteğiyle hareket ederken, Kerem bu duygusal açığı kendi menfaati için kullanıyor. Devran’a karşı duyduğu kırgınlığı ifade eden Azize, hayatında yalnızca kardeşlerinin öncelikli olduğunu belirtir. Bu durum, Devran için yıkıcı bir gelişme oluyor.

ZELİHA’NIN ZOR DURUMU

Zeliha, iş arkadaşı Mehmet’in hazırladığı bir tuzağa düşerek zor anlar yaşıyor. Devran’ın Azize’ye duyduğu ilginin arttığını gören Vera, onun kendisine eskisi gibi önem vermediğini düşünüyor ve bu durum önyargısını besleyerek ona karşı büyük bir öfke oluşturuyor. Vera’nın yaşadığı hayal kırıklıklarının intikamını alma planı, Azize’nin hayatında önemli bir kırılma yaratmaya hazır görünüyor.

Son bölümlerde Azize karakterinin yaşadığı olaylar, izleyicilerin dikkatini ekrana kilitledi. Özellikle Vera’nın intikam girişimi sonrası gelişen olaylar, “Azize ölecek mi?” ve “Azize diziden ayrılıyor mu?” gibi soruları gündeme taşıdı. Azize’nin akıbeti hala belirsizliğini korurken, dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yapım ekibinden veya oyunculardan Azize’nin durumu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı, bu nedenle karakterin dizideki geleceği, gelecek bölümle birlikte belirginleşecek. Sahipsizler dizisinin 18. bölüm fragmanı ise, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Özellikle Azize’nin geleceği konusundaki sorular izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor, ancak şu ana kadar resmi bir paylaşım yapılmadı.