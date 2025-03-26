Sahipsizler 18. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

ALTINCI KARDESLERİN HAYAT MÜCADELESİ

Sahipsizler, bir gece aniden anne babalarını kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) zorlu yaşam mücadelesini ele alıyor. Bu dizi, genç karakterlerin hayata tutunma çabalarını ve birbirlerine destek olma yollarını gösteriyor.

SERİDEKİ HEYECAN DEVAM EDİYOR

Dizinin yönetmenliğini Cem Karcı üstleniyor ve senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ile Elif Hamamcı birlikte kaleme alıyor. Sahipsizler, izleyicilere derin bir hikaye sunarak bu sezonun dikkat çeken projelerinden biri oluyor. Sahipsizler’in 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanlar için Star TV platformlarını takip edebilirsiniz.

MARDİN’DE BAŞLAYAN AŞK HİKAYESİ

Hikaye İstanbul’da geçse de, altı kardeşin başına gelen olayların kökenleri, anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkına dayanıyor. İmkansız bir aşkın öyküsü olan bu ilişki, Mardin’in bir köyünde başlıyor. Cevdet Baba tarafından büyütülen Rıfat, Bala’nın yaşadığı köyde öğretmen olarak görev yapıyor. İkisi de ilk görüşte birbirlerine aşık olurken, aynı zamanda Mardin’in zenginlerinden Yavuz da Bala’ya takıntılı şekilde aşık. Yavuz’un kötü niyetli eylemleri, Rıfat’ın kesintisiz mücadelesi ile birleşir ve sonunda Bala ve Rıfat, zorlu bir yoldan kaçarak yeni bir yaşam kurmaya çalışırlar.

İSTANBUL’DAKİ YENİ BAŞLANGIÇ

Rıfat ve Bala’nın bir trafik kazası sonrası hayatlarının tehlikeye girmesi, onlara yeni bir kimlik kazandırır ve kendilerini kaybolmuş bir ormanda yeni bir yaşam kurmaya zorlar. Fakat bu huzurlu yaşam, Yavuz’un intikam hırsıyla sona erer. Altı kardeş, anneleri ile babalarının öğrettikleri doğrultusunda hayatta kalma mücadelesiyle yola çıkarlar ve “Aslan amca”ya ulaşmak üzere İstanbul’a doğru yola koyulurlar. Ancak, İstanbul’un tehlikeleri, ormandan hiç çıkmamış olan bu kardeşleri zor günler beklemektedir. Birçok zorlukla karşılaşan kardeşler, birlikte kalma çabalarıyla hayata tutunmaya devam ediyor.

Sahipsizler dizisi, izleyicilere samimi bir hikaye sunarak bölümlerini Star TV platformlarından takip etmeye davet ediyor.