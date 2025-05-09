Sahipsizler 23. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜM GÜNDEM OLDU

STAR TV’nin popüler dizisi Sahipsizler, 22. bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada yoğun bir ilgi gördü. İzleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratan dizinin ayrıntıları ve 23. bölüm fragmanına dair bilgiler, merakla araştırılan konular arasında yer aldı. Sahipsizler dizisinin son bölümünde neler yaşandı? 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, diziye ilişkin gözde detaylar…

SAMET’İN CİDDİ RAHATSIZLIĞI

Samet’in kalbinde tespit edilen ciddi bir rahatsızlık, kardeşlerini derin bir üzüntüye sokar. Sağlığına kavuşabilmesi için acil olarak ameliyata girmesi gerekiyor. Ancak ameliyatın yüksek maliyeti, ailesini ve yakın çevresini harekete geçmeye zorlar. Cevdet, Yusuf ve mahalledeki dostları, gerek duyulan parayı temin etmek için tüm güçleriyle çabalar.

HATIRA BİLEZİĞİ VE KEHANET

Sahipsizler yeni bölüm fragmanında, Azize, annesinden kalan hatıra bileziğini satmaya karar verirken; Fidan, Kerem’in annesi Güliz’in söyledikleri gizemli bir kehaneti Samet’in hastalığıyla ilişkilendirir ve endişe duyar. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fırat’ın aniden ortaya çıkması ve talep ettiği şeyler, Alaz ailesi içindeki gerginliği daha da arttırır. Fırat, Devran’a ait her şeyi alma konusunda kararlıdır.

AMELİYAT KORKUSU VE BEKLENMEYEN GELİŞMELER

Sahipsizler 23. bölüm fragmanında, Samet’in ameliyatı devam ederken aile üyeleri umut ve korku arasında gidip gelir. Fakat beklenmedik kötü bir gelişme, tüm dengeleri altüst eder ve herkesi derinlemesine sarsar.