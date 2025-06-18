Sahipsizler, Altı Kardeşin Hayata Tutunma Çabasıdır

ALTILARIN HAYATA TUTUNMA ÇABASI

Sahipsizler dizisi, bir gece ansızın anne babalarını kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) başlarından geçen zorluklara ve bu süreçte birbirlerine olan bağlılıklarına odaklanıyor. Dizi, çarpıcı hikayesi ve dikkat çekici tanıtımı ile bu sezonun iddialı yapımlarından biri olabileceğinin ipuçlarını veriyor. Cem Karcı’nın yönettiği, Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın kaleme aldığı senaryo ile izleyicilerin karşısına çıkıyor.

29. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR

Sahipsizler dizisinin 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler, fragmanları Star TV platformları üzerinden takip edebiliyor. Dizi, altı kardeşin yaşadığı trajedilerin arka planında, anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkının hikayesini barındırıyor. Mardin’in bir köyünde başlayan bu aşk, çocukların başına gelen talihsizliklerin kökenini oluşturuyor. Rıfat, yetimhaneden sonra kendisine sahip çıkan Cevdet Baba’nın yardımıyla öğretmenlik yapmaktadır ve Bala ile tanıştığında ona aşık olur.

İMKANSIZ AŞKIN TALEPLERİ

Ancak Yavuz, Mardin’in en zenginlerinden olan ve Bala’ya takıntılı bir şekilde aşık olan bir adamdır. Yavuz, Bala’yı kaçırmaya çalışır ve bu durum, Rıfat’ın onun peşinden gitmesine neden olur. Kaçmaya çalışan çift, bir kaza sonucu kimliklerini terk edip, kendilerine yeni bir hayat kurar. Ormanda inşa ettikleri kulübe, kaybolmuş aşkları ve umutları ile birlikte zamanla bir masal evine dönüşür. Bala ve Rıfat, burada altı çocuk yetiştirirler ancak Yavuz’un intikam hırsı her şeyi tehdit eder.

SURVIVOR DÖNÜM NOKTASI

Altı kardeş, anne ve babalarının öğrettikleriyle birlikte hayatta kalmaya çalışırken, en büyük abla Azize’nin liderliği altına girerler. Yeni bir yaşam için İstanbul’a doğru yola çıkarlar. Şehirde birçok tehlikeyle karşılaşmalarına rağmen birbirlerinden kopmamak için çaba sarf ederler. Tanımadıkları ama babalarının tek güvendiği kişi olan “Aslan amca”ya ulaşmaya çalışırken yolları önce Haşmet ve oğlu Yusuf ile kesişir. Kardeşlerin dayanışma hikayesi, onları birçok sınavdan geçirecek ve birbirlerine olan bağlılıklarını daha da güçlendirecek.

MASUMİYETİN HİKAYESİ

Azize, Zeliha ve Cemo, henüz gerçek anlamda yetişkinliklerini tamamlamamış olan çocuklardır. Kardeşleri olan Fidan, Samet ve Balım için her şeylerini ortaya koyarak büyümek zorundadırlar. Tüm hikaye, Mardin’de başlayan masum bir aşkla başlar ve İstanbul, onların karşısında zorlu bir sınav olacaktır. Dizi, altı kardeşin hayatta kalma mücadelesini ve birbirlerine olan sevgilerini ve desteklerini işlerken, izleyicilere derin bir empati sunuyor. Sahipsizler dizisini Star TV platformlarından izleyebilirsiniz.