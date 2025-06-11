Sahipsizler, Altı Kardeşin Hayata Tutunma Mücadelesi

KARDEŞLERİN ZORLU HAYATI

Sahipsizler, altı kardeşin anne ve babalarını bir gece ansızın kaybetmelerinin ardından yaşadığı zorlukları konu alıyor. Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız), başlarına gelen felaketlere rağmen birlikte kalma ve hayata tutunma çabası içerisindedirler. Hikâye İstanbul’da geçmesine rağmen olayların kökeni Mardin’de, Bala ve Rıfat isimli anne babalarının imkânsız aşkına dayanır.

AŞKIN TAHRİP GÜCÜ

Rıfat, yetimhaneden sonra kendisine sahip çıkan Cevdet Baba tarafından büyütülmüştür ve Bala’nın yaşadığı köyde öğretmenlik yapmaktadır. İkisinin aşkı, Mardin’in çok zenginlerinden biri olan Yavuz’un Bala’ya aşık olmasıyla karmaşık bir hale gelir. Yavuz, Bala’yı kaçırıp ona korkunç işkenceler yapar. Rıfat, Bala’yı asla terk etmez ve birlikte kucaklarında bir çocukla kaçmayı başarırlar. Ancak kazayla kimliklerini kaybettikten sonra yeni bir yaşam kurmak için bir ormanda gizlenirler.

YENİ BİR HAYATIN PEŞİNDE

Bala ve Rıfat, inşa ettikleri kulübeyi aşkları ve umutlarıyla bir masal evine dönüştürerek birbirlerinden kopmadan altı çocuk yetiştirirler. Ancak bu huzurlu yaşam, Yavuz’un intikam hırsıyla sarsılır. Altı kardeş, anneleri ve babaları olmadan hayatta kalmak için yeni bir yol aramak zorundadır. Samet’in önerisiyle İstanbul’a doğru yola çıkarlar ve “Aslan amcalarına” ulaşmayı hedeflerler.

Daha önce ormandan hiç çıkmamış olan altı kardeş, İstanbul’da büyük zorluklarla karşılaşırlar. Şehirde karşılarına çıkan Haşmet ve oğlu Yusuf ile karşılaşmaları, hayatlarının dönüm noktası olacaktır. Tüm bu zorluklara rağmen, birbirlerinden kopmamak için mücadele eden Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım’ın iyiliği için erkenden büyümek zorundadır.

Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve etkileyici tanıtımlarıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Cem Karcı’nın yönettiği, senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın yazdığı dizi, Star TV platformlarından izlenebiliyor.