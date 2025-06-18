Sahipsizler, Altı Kardeşin Hayata Tutunma Mücadelesi

ALTILI KARDESİNİN HİKAYESİ

Sahipsizler, bir gece ansızın anne babalarını kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) karşılaştıkları zorluklara rağmen bir arada kalmaya ve hayata tutunmaya çalıştıkları bir hikaye sunuyor. Hikayenin temelinde, İstanbul’da geçen trajedinin kökeni, kardeşlerin anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkı yer alıyor. Bu imkansız aşk, Mardin’in bir köyünde başlıyor.

AŞK, KAÇIŞ VE YENİ BİR YAŞAM

Yetimhaneden sonra kendisine sahip çıkan Cevdet Baba tarafından büyütülen Rıfat, Bala’nın köyünde öğretmenlik yapmaktadır. Rıfat ve Bala birbirlerine ilk görüşte aşık olurlar. Fakat Mardin’in en zenginlerinden biri olan Nedim Uzunkaya’nın oğlu Yavuz, Bala’ya takıntılı bir şekilde aşıktır ve onu kaçırarak tutsak eder. Yavuz’un orantısız işkenceleri, Bala’nın bebeği doğurmasıyla giderek artar. Rıfat, Bala’dan asla vazgeçmezken, ikili sonunda kucaklarındaki çocukla birlikte kaçar. Mardin’den kaçışları bir trafik kazasıyla sonuçlanır ve kimliklerini kaybederek gözlerden uzak bir ormanda yeni bir hayat kurarlar.

YENİ YAŞAM, YENİ ZORLUKLAR VE İSTANBUL

Ormanda inşa ettikleri kulübe, aşkları ve umutlarıyla bir masal evine dönüşür. Bu süreçte aileleri giderek genişlerken, Rıfat ve Bala her şeylerini ortaya koyarak kayıtsız ama mutlu bir şekilde altı çocuk yetiştirmeye başlarlar. Ancak, Yavuz’un intikam arzusu, ailenin huzurunu tehdit eden bir tehlike haline gelir. Altı kardeş, anne ve babalarının öğrettikleriyle evden kaçmayı başardıktan sonra, büyük abla Azize onların yeni annesi olur. Nereye gideceklerini bilmeksizin altılı, Samet’in önerisiyle İstanbul yolculuğuna çıkma kararı alır.

KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE UMUT

İstanbul, hayatları boyunca ormandan dışarı adım atmamış bu kardeşler için korkutucu bir yerleşim alanıdır. Şehrin karmaşası içinde, insanların karşılaşabileceği zorluklarla başa çıkmak zorunda kalacaklardır. “Aslan amcalarına” ulaşmadan önce, yolculukları Haşmet ve oğlu Yusuf ile kesişerek yeni sınavlarla doludur. Umutlarıyla ayakta kalmaya çalışan ve birbirlerinden kopmamak adına çaba harcayan bu altı kardeşin hikayesi, sofralarına yeni bir masal katacak olan İstanbul’da çetin bir sınavdan geçecekler.

Sahipsizler dizisinde Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız gibi isimler yer alıyor. Dizi, Star TV platformları üzerinden izlenebilir.