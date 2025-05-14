Sahipsizler, Altı Kardeşin Hayata Tutunma Mücadelesi

HİKAYENİN TEMELİ

Sahipsizler, altı kardeşin başından geçen zorlukları ve hayata tutunma çabalarını ele alıyor. Anne babalarını bir gece ansızın kaybeden Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız) yaşadıkları felaketlere rağmen bir arada kalmaya çalışıyorlar. Dizi, dikkat çekici hikayesi ve tanıtımlarıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Cem Karcı’nın yönettiği ve Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ile Elif Hamamcı’nın senaryosunu yazdığı Sahipsizler için izleyiciler heyecanla fragmanın yayınlanmasını bekliyor.

AİLEDEN UZAKLARDA

Hikaye İstanbul’da geçse de, kardeşlerin yaşadığı trajedinin kökeninde anne ve babalarının büyük aşkı yer alıyor. Bu imkânsız aşk ise Mardin’in bir köyünde başlıyor. Yetimhaneden sonra Cevdet Baba tarafından büyütülen Rıfat, Bala’nın yaşadığı köyde öğretmenlik yapıyor. Bala ve Rıfat, ilk görüşte aşık olsalar da, Mardin’in zenginlerinden Yavuz’un, Bala’ya takıntılı bir şekilde aşık olması hayatlarını zorlaştırıyor. Yavuz’un korkunç işkenceleri bebeği dünyaya geldiğinde daha da büyüyor. Ancak Rıfat, Bala’yı asla bırakmıyor ve ikili kucağındaki çocukla birlikte kaçmayı başarır.

BİR YENİ HAYATIN BAŞLANGICI

Mardin’den kaçışları bir kaza ile sona erer ve kimliklerini bırakıp, gözlerden uzak bir ormanda yeni bir yaşam kurarlar. Ormanda yaptıkları kulübe, aşkları ve umutları ile günbegün bir masal evine dönüşüyor. Çocuklarının dünyaya gelmesiyle birlikte aileleri giderek büyüyor. Bala ve Rıfat, kayıtsız ve kimliksiz ama sevgi dolu altı çocuk yetiştiriyor. Ancak Yavuz’un intikam arzusu, onların huzurlu dünyasını alt üst ediyor. Anne ve babalarının öğrettiklerini uygulayarak evden kaçmayı başaran altı kardeşin artık büyük ablaları “Azize” oluyor.

İSTANBUL’A GİDEN YOL

Nereye gideceklerini bilmeyen kardeşler, Samet’in bir fikriyle İstanbul’a doğru yola çıkar. Hiç görmedikleri fakat babalarının güvendiği “Aslan amcalarına” ulaşmaya çalışacaklardır. Ancak oradan daha önce geçen altı kardeş için İstanbul, bir mücadele ve tehlikelerle dolu bir yer. Yolda, Aslan amcalarına ulaşmadan önce Haşmet ve oğlu Yusuf’la karşılaşacaklar ve zorluklarla dolu bir serüven yaşayacaklar. Altı kardeş, zorluklara karşı umutla direnirken, birbirlerinden kopmamak için çabalarını asla bırakmıyorlar. Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşlerinin iyiliği için erken yaşta büyümek zorunda kalıyor. Bu hikaye, Mardin’deki masum aşkla başlayıp, İstanbul’daki zorlu sınavlarla devam ediyor.