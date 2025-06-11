Sahipsizler, Altı Kardeşin Hayata Tutunma Mücadelesidir

HİKAYENİN TEMELİ VE KARAKTERLERİ

Sahipsizler dizisi, anne babalarını bir gece aniden kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) yaşadıkları zorluklar karşısında bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Dizi, İstanbul’da geçse de kardeşlerin yaşadığı trajedinin kökeni, anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkına dayanıyor. Bu imkansız aşk, Mardin’in bir köyünde başlar.

BALA VE RIFAT’IN AŞK HİKAYESİ

Yetimhaneden sonra sahip çıkan Cevdet Baba tarafından yetiştirilen Rıfat, Bala’nın yaşadığı köyde öğretmen olarak görev yapıyor. Bala ve Rıfat, birbirlerini ilk gördüklerinde aşık oluyorlar. Ancak, Mardin’in zenginlerinden olan ve Bala’ya takıntılı bir şekilde aşık olan Yavuz, işleri zorlaştırıyor. Yavuz, onu kaçırarak kendisine tutsak ediyor. Çift, Yavuz’un baskısından kaçmak için mücadele ederken, kaza sonucu kimliklerini bırakıp hayatta kaldıkları yerden uzaklaşmak zorunda kalıyorlar.

AİLENİN KURULUŞU VE HUZURLU YAŞAM

Kendilerine gözlerden uzak bir ormanda yeni bir yaşam kuran Bala ve Rıfat, burada inşa ettikleri kulübeyi aşkları ve umutlarıyla donatıyorlar. Çocuklarının doğmasıyla aileleri genişliyor. Her şeyi göze alarak kayıtsız ve kimliksiz altı çocuk yetiştiren çift, huzurlu bir yaşam sürüyor. Ancak, Yavuz’un intikam arzusu her şeyi altüst ediyor. Çocuklar, anne ve babalarının öğrettiği derslerle hayatta kalmayı öğreniyor ve büyük abla Azize artık onlara rehberlik ediyor.

İSTANBUL’A YOLCULUK VE ZORLUKLAR

Çocuklar, kaçtıkları ortamlardan kendilerini kurtarmak için İstanbul’a doğru yola çıkarlar. Bilmedikleri bir şehre adım atan bu altı kardeş, yollarına çıkan ilk zorluklarla başa çıkmak zorunda kalıyor. “Aslan amcalarına” ulaşmayı planlayan kardeşler, yolda Haşmet ve oğlu Yusuf ile karşılaşma şansına sahip oluyorlar. Yeni bir hayata tutunma çabası ve birbirlerinden kopmamak için gösterdikleri azim, hikayenin temelini oluşturuyor.

FRAGMAN VE İZLEME BİLGİLERİ

Sahipsizler dizisinin 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanları Star TV platformlarından takip edebilirsiniz. Dizi, çarpıcı ve dikkat çekici hikayesiyle bu sezon dikkat çeken projelerden biri olma yolunda ilerliyor. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın bulunduğu Sahipsizler, Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı tarafından yazıldı. İzleyiciler, Sahipsizler dizisini Star TV platformlarında izleme imkanı buluyor.