Sahipsizler, Altı Kardeşin Hayata Tutunmasıdır

Sahipsizler’in Teması ve Hikayesi

Sahipsizler, bir gece ansızın anne babalarını kaybeden altı kardeşin Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım’ın yaşadıkları felaketlere rağmen bir arada kalıp hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Dizi, İstanbul’da geçiyor fakat kardeşlerin yaşadığı trajedinin özü, anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkıdır. Bu imkânsız aşk, Mardin’in bir köyünde başlıyor.

Bala ve Rıfat’ın Aşkı

Yetimhaneden sonra kendisine sahip çıkan Cevdet Baba ile büyüyen Rıfat, Bala’nın köyünde öğretmenlik yapıyor. Rıfat ve Bala, ilk görüşlerinde aşık olurlar. Ancak, Mardin’in zenginlerinden Nedim Uzunkaya’nın oğlu Yavuz, Bala’ya takıntılı bir şekilde aşık olup onu kaçırır. Yavuz’un şiddeti içindeki bebeği dünyaya geldiğinde daha da artar. Rıfat, Bala’yı asla bırakmaz ve ikili, Bala’nın çocuğuyla birlikte sonunda kaçış planını gerçekleştirir.

Yeni Bir Hayat Kurma Mücadelesi

Mardin’den kaçtıkları sırada geçirdikleri kazada kimliklerini kaybeden Bala ve Rıfat, uzun bir süre gözlerden uzak ormanda yaşam kurarlar. Aşkları ve umutları ile inşa ettikleri bu yaşam, zamanla bir masal evine dönüşür. Çocuklarının doğmasıyla birlikte aileleri genişlerken, huzurlu ve sakin bir hayat sürmeye başlarlar. Ancak Yavuz’un intikam arzusu, kurdukları bu evi tehdit eder.

Altı Kardeşin Hayatta Kalma Mücadelesi

Anne ve babalarının öğrettikleri ile evden kaçabilen altı kardeşin artık büyük ablaları “Azize” olmuştur. Nereye gideceklerini bilmeden İstanbul yolculuğuna çıkmak zorunda kalırlar. Samet’in fikri ile Aslan amcalarına gitmeye karar verirler. Fakat, ormandan hiç çıkmamış altı kardeş, İstanbul’un karmaşasıyla başa çıkmakta zorlanır. Yolda Haşmet ve oğlu Yusuf ile tanışarak zorluklarla karşılaşacaklardır.

En içten bağları ile birbirlerinden kopmamaya çalışarak hayatta kalma hikayelerini sürdüren altı kardeş, henüz yetişkinliğe adım atmamış olan Azize, Zeliha ve Cemo için büyük bir sınava dönüşür. Bu masum hikâye Mardin’de başlamış olsa da, İstanbul onlara zorlu testler sunacaktır.

Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve etkileyici tanıtımı ile bu sezon dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir proje olarak öne çıkıyor. Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği dizi, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın birlikte kaleme aldığı bir yapım.