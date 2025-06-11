Sahipsizler, Altı Kardeşin Hayatta Kalma Mücadelesi

HİKAYE VE KARAKTERLER

Sahipsizler, bir gece aniden anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız), yaşadıkları zor dönemler içinde birbirlerine sahip çıkma ve hayata tutunma çabalarını anlatıyor. Bu hikaye, İstanbul’da geçmesine rağmen kardeşlerin başına gelen trajedinin kökeni, anne ve babaları Bala ile Rıfat’ın derin aşkına dayanıyor. Mardin’in bir köyünde meydana gelen bu imkânsız aşk, zamanla büyük bir felakete dönüşüyor. Rıfat, yetimhaneden sonra Cevdet Baba tarafından büyütüldükten sonra Bala’nın köyünde öğretmenlik yapmaktadır. İkili, ilk görüşte aşık olur. Ancak, Mardin’in en varlıklı ailesinin çocuğu Yavuz, Bala’ya aşırı takıntılı bir şekilde aşıktır ve onu kaçırma girişimlerinde bulunur.

BABA VE ANNEYİ KAYBETMEK

Yavuz’un işkenceleri, Bala’nın bebeği dünyaya getirmesiyle daha da artar. Rıfat, Bala’dan asla vazgeçmez ve nihayetinde, Bala ve bebeğiyle birlikte kaçmayı başarır. Ancak, Mardin’den kaçarken bir kaza geçirirler ve kimliklerini kazada bırakıp, kendilerine ölü süsü vermek zorunda kalırlar. Gözlerden uzak bir ormanda yeni bir yaşam inşa etmeye karar verirler. Ormanda kurdukları kulübe, aşkları ve umutları ile zamanla büyüleyici bir yere dönüşür. Çocuklarının doğmasıyla birlikte aileleri genişler. Rıfat ve Bala, huzurlu ama kayıtsız bir yaşam sürerlerken, bu mutlulukları uzun sürmez.

TEHLİKE VE ZORLUKLARLA DOLU YOLCULUK

Ancak, Yavuz’un intikam arzusu, ailelerinin üzerine geldiği gün her şeylerini alır. Kardeşlerin, anne ve babalarının öğrettikleriyle evlerinden kaçmayı başarması sonucunda, artık büyük abla “Azize” olmuştur. Nereye gitmeleri gerektiğini bilmeyen altı kardeş, Samet’in aklına gelen bir fikirle İstanbul yolculuğuna çıkar. Hiç görmedikleri ve babalarının güvendiği “Aslan amcalarına” gitmeye karar verirler. Fakat, hayatları boyunca ormandan çıkmamış olan altı kardeş için İstanbul, bir hayli zor ve tehlikeli bir yerdir. Çocuklar, Aslan amcalarına ulaşmadan önce birçok zorlukla yüzyüze geleceklerdir.

HAYATA TUTUNMA ÇABALARI

Altı kardeşin hayata tutunma hikayesinde, henüz gerçek anlamda büyümemiş olan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım’ın iyilikleri için erken yaşta sorumluluk alır. Mardin’deki masum bir aşkla başlayan bu hikaye, İstanbul’da cesaret ve dayanışma gerektiren zorlu sınavlarla devam eder. Kardeşler, birbirlerinden kopmamaya çalışarak, hayata tutunma mücadelesine devam eder. Sahipsizler, bu yönüyle bu sezonun dikkat çeken projelerinden birisi olarak öne çıkmayı başarıyor. Projenin yönetmeni Cem Karcı, senaryosunu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın birlikte kaleme aldığı çalışmalardan oluşuyor. Star TV platformları üzerinden Sahipsizler dizisini izleyebilirsiniz.