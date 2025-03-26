Sahipsizler: Altı Kardeşin Hayatta Kalma Mücadelesi

ALTIA KAYBI VE BAŞLANGICI

Sahipsizler, bir gece ansızın anne babalarını kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) yaşadıkları zorluklar karşısında bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını ele alıyor. İstanbul’da geçen bu hikaye, kardeşlerin başına gelen trajedinin kökeninde anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkı yatıyor. Bala ve Rıfat’ın imkânsız aşkı, Mardin’in bir köyünde filizleniyor.

AŞK, KAÇIŞ VE YENİ BİR HAYAT

Yetimhaneden sonra kendisine sahip çıkan Cevdet Baba sayesinde büyüyen Rıfat, Bala’nın yaşadığı köyde öğretmenlik yapmaya başlıyor. İkili, birbirlerine ilk görüşte aşık oluyor. Ancak Mardin’in zenginlerinden Nedim Uzunkaya’nın tek oğlu Yavuz, Bala’ya takıntılı bir şekilde aşık ve onu kaçırarak tutsak ediyor. Yavuz’un zulmü, Bala’nın bebeği dünyaya geldiğinde daha da katlanılmaz hale geliyor. Fakat Rıfat, Bala’dan asla vazgeçmiyor ve sonunda onunla birlikte kaçmayı başarıyorlar.

YENİDEN DOĞUŞ VE SUÇLULUK

Mardin’den kaçtıkları sırada bir kaza geçirip kimliklerini kaybeden Bala ve Rıfat, gözlerden ırak bir ormanda yeni bir yaşam kuruyorlar. Ormanda inşa ettikleri kulübe, aşkları ve umutlarıyla masalvari bir yaşam haline geliyor. İkili, kayıtsız ve kimliksiz ama sevgi dolu bir şekilde altı çocuk yetiştiriyor. Ancak bu huzurlu yaşam, Yavuz’un intikam hırsıyla sona eriyor. Altı kardeş, anne ve babalarının onlara öğrettiğiyle evden kaçmayı başarırken, artık anneleri ve babaları yok. Bu noktada büyük ablaları Azize, yeni bir sorumluluk üstleniyor.

İSTANBUL YOLUNDA ZORLUKLAR

Altı kardeş, Samet’in önerisiyle İstanbul’a doğru hareket ediyor. Daha önce hiç görmedikleri “Aslan amcalarına” gitmeyi planlıyorlar. Fakat İstanbul, hayatları boyunca ormandan çıkmamış altı kardeş için oldukça korkutucu bir yer. Bu yolculukta çocukların karşılaşacakları zorluklar, Haşmet ve oğlu Yusuf ile karşılaşmalarıyla başlıyor. Her türlü çaresizliğe karşı direnen ve birbirlerine sahip çıkan bu altı kardeşin hikayesi, aynı zamanda kendi içlerindeki büyüme mücadelesini de simgeliyor.

YENİ DİZİ HEYECANI

Sahipsizler dizisi, çarpıcı hikayesi ile dikkat çekiyor. Cem Karcı’nın yönetmenliğinde, Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı tarafından kaleme alındı. Dizi, etkileyici tanıtımı ve sahneleriyle bu sezonun en iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. İzleyicilerin bu heyecan dolu projeyi merakla beklediği görülüyor. Sahipsizler dizisi, Star TV platformlarında izlenebilir.