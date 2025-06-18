Sahipsizler, Altı Kardeşin Hayatta Kalma Mücadelesi

KARDEŞLERİN TRAJEDİSİ

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) başına gelen felaketlere rağmen birlikte kalma ve hayata tutunma çabalarının hikayesini sunuyor. Dizi, İstanbul’da geçse de bu trajedinin kökeninde anne babalarının büyük aşkının öyküsü yatıyor.

AŞKIN BAŞLANGICI

Anne babanın imkânsız aşkı, Mardin’in bir köyüne kadar uzanıyor. Kendisine yetimhaneden sonra sahip çıkan Cevdet Baba tarafından büyütülen Rıfat, Bala’nın köyünde öğretmenlik yapıyor ve bu iki genç ilk görüşte aşık oluyor. Ancak Mardin’in en zenginlerinden olan Nedim Uzunkaya’nın tek oğlu Yavuz, Bala’ya takıntılı bir şekilde aşık ve onu kaçırıp kendisine tutsak ediyor. Yavuz’un işkenceleri sırasında Bala, çocuklarını dünyaya getiriyor. Rıfat, Bala’dan asla vazgeçmiyor ve birlikte kaçmayı başarıyorlar. Ancak Mardin’den kaçarken geçirdikleri kaza kimliklerini bırakmalarına yol açıyor.

Kimliksiz yaşamaya başlayan Bala ve Rıfat, gözlerden uzak bir ormanda yeni bir hayat kuruyor. Ormanda inşa ettikleri kulübeyi umutlarıyla birlikte masal gibi bir yere dönüştürüyorlar. Zamanla çocukları dünyaya geldiğinde aileleri genişliyor. Bala ve Rıfat, sevgi dolu altı çocuk yetiştiriyor. Ancak bu huzurlu yaşam, Yavuz’un intikam hırsıyla alt üst oluyor ve altı kardeş, anne ve babalarının öğrettiği derslerle evden kaçmayı başarıyor. Artık büyük ablaları “Azize” kendilerine bakıyor.

İSTANBUL’A YOLCULUK

Nereye gideceklerini bilmeyen altı kardeş, Samet’in aklına gelen bir fikirle İstanbul’a doğru yola çıkıyorlar. Hiç görmedikleri ancak babalarının güvendiği “Aslan amcalarına” ulaşmayı hedefliyorlar. Ancak daha önce tanıştıkları Haşmet ve onun oğlu Yusuf ile karşılaşıyorlar. İstanbul, ormandan hiç çıkmayan altı kardeş için tehlikelerle dolu bir şehir. Bu süreçte birbirlerinden kopmamak için direnen kardeşlerin hikayesi, zorluklarla dolu ama umutla doludur.

GÜÇLÜ KARAKTERLER

Kendileri henüz olgunlaşmamış olan Azize, Zeliha ve Cemo, küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım’ın iyiliği için erkenden büyümek durumunda kalıyorlar. Mardin’de başlayan masum aşkla ilgili tüm hikaye, İstanbul’da karşılaştıkları zorluklarla derinleşiyor. Bu mücadele, kardeşlerin birbirlerine olan bağlarını daha da güçlendiriyor.