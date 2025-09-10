Sahipsizler, Altı Kardeşin Hayatta Kalma Mücadelesi

ALTI KARDESIN DRAMATI

Anne ve babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin hikâyesini sahneye koyan Sahipsizler, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) karşılaştığı zorlukları ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Bugün izleyiciler merak ediyor; Sahipsizler 28. bölüm tek parça full HD izleme linki erişime açıldı mı?

İSTANBUL’DA YAŞAM MÜCADELESİ

Sahipsizler’in son bölümünde, Bala ile Rıfat’ın yıllar önce Mardin’de başlayan aşk hikâyesinin izleri arasında altı kardeşin İstanbul’daki yaşam mücadelesi gözler önüne serildi. Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım, Yavuz’un düzenlediği kanlı baskında anne ve babalarını kaybettiler. Hayatta kalabilmek için birbirlerine sımsıkı kenetlendiler. Azize, en büyük kardeş olarak aileye liderlik ederken, onlara hem anne hem baba gibi davranmak zorunda kaldı.

YENİ SINAVLAR VE ZORLUKLAR

Ormanda geçirdikleri güvenli yaşamdan sonra İstanbul’a ayak basan kardeşler, babalarının güvendiği tek kişi olan Aslan’a ulaşmak için çabalarına devam ederken Haşmet ve oğlu Yusuf ile karşılaşıyorlar. Şehirde attıkları her adım, onların için yeni bir sınav haline dönüşüyor. Sahipsizler, anne ve babalarının trajik kaybı ile sarsılan altı kardeşin hayata tutunma çabası etrafında dönüyor.

DAYANIŞMA VE UMUT

Azize, Cemo ve Zeliha, yaşlarının çok üstünde sorumluluklar alarak küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım’a destek oluyor. Mardin’de başlayan masum bir aşk öyküsü, İstanbul’un acımasız realiteleri içinde kardeşlerin kaderini derinden etkiliyor. Aile olmanın, dayanışmanın ve umudun ne kadar değerli olduğunu vurgulayan dizi, izleyicilerine çok sayıda duygusal ve dramatik an sunuyor.

SAHIPSIZLER DİZİSİNDEKİ KARAKTERLER

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

Sahipsizler dizisinin tüm bölümleri ve en yeni yayınlanan son bölümü, Star TV’nin resmi yayın platformları üzerinden izlenebilir.