Sahipsizler, Altı Kardeşin Hayatta Kalma Mücadelesidir

SAHİPSİZLER DİZİSİ ÜZERİNE DETAYLI GÖRÜŞ

Sahipsizler, bir gece ansızın anne babalarını kaybeden altı kardeşin yaşam mücadelesini konu ediyor. Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) yaşadığı trajedilere rağmen bir arada durma ve hayata tutunma çabası, dizinin ana temasını oluşturuyor. Dizi, hikayesi ile izleyicilerin dikkatini çekerken, aynı zamanda farklı bir dram dilini de ortaya koyuyor. Sahipsizler 19. bölüm fragmanı henüz izleyiciyle buluşmadı. Fragmanları Star TV platformlarından takip edebilirsiniz.

HİKAYENİN TEMELİ MARDİN’DE ATILIYOR

Dizi, İstanbul’da geçmesine rağmen, asıl trajedinin temelinde, anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkı bulunuyor. Rıfat, yetimhaneden sonra kendisine sahip çıkan Cevdet Baba tarafından yetiştirilmiştir. Rıfat, Bala’nın bulunduğu köyde öğretmenlik yapmaktadır ve aşkları Mardin’in bir köyünde başlamaktadır. Ancak Mardin’in zenginlerinden Nedim Uzunkaya’nın oğlu Yavuz, Bala’ya aşık ve onu kaçırıyor. Rıfat, Bala’dan asla vazgeçmemekte ve sonunda birlikte kaçmayı başarmaktadırlar. Ancak Mardin’den kaçtıkları araç kaza yapınca kimliklerini kaybederek kendilerine yeni bir hayat kurarlar.

ALTILI KARDESİNİN YAŞAM MÜCADELESİ

Ormanda inşa ettikleri kulübeleri, aşk ve umutlarıyla bir masal evine dönüşür. İlerleyen zamanla çocukları dünyaya gelir ve aileleri genişler. Kaynaklarının az olduğu bu yaşamda, altı çocuk çok güzel bir şekilde yetiştirilir. Fakat, Yavuz’un intikam hırsıyla evlerine yaptığı baskın, bu mutluluğu sona erdirir. Altı kardeş, anne ve babalarının kendilerine öğrettikleri ile evden kaçmayı başarır. Artık büyük kardeşlerine “Azize” olmuştur.

Artık nereye gideceklerini bilmeyen kardeşler, Samet’in aklına gelen bir fikirle İstanbul’a doğru yola çıkarlar. “Aslan amcalarına” gitmeyi planlamak zorundadırlar. Ama ormandan hiç çıkmamış altı kardeş için İstanbul korkutucu bir yer haline gelir ve birçok tehlike ile yüz yüze kalacaklardır. Yolculukları boyunca, “Aslan amcalarına” ulaşmadan önce “Haşmet” ve oğlu “Yusuf” ile karşılaşacak ve birçok zorlukla sınanacaklardır.

Bütün bu olaylar, her türlü çaresizliğe umutla karşı koyma ve kendilerinden kopmamak için mücadele eden altı kardeşin hayata tutunma hikayesini oluşturuyor. Henüz gerçek anlamda yetişkin olmaktan uzak olan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım’ın iyiliği için erkenden büyümek zorunda kalan çocuklardır. Tüm hikaye, Mardin’de masum bir aşkın doğuşuyla başlar, İstanbul ise bu kardeş grubu için oldukça zorlu bir sınav olmaya devam edecektir.