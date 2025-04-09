Sahipsizler, Altı Kardeşin Hayatta Kalma Mücadelesini Anlatıyor

HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Sahipsizler, bir gece ansızın anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) karşılaştıkları zorluklara rağmen bir araya gelme ve yaşam mücadelesi serüvenini ele alıyor. Hikâye İstanbul’da geçiyor, ancak trajedinin kökeninde, anne ve babaları Bala ile Rıfat’ın büyük aşkı yatıyor. Bu imkânsız aşk, Mardin’in bir köyünde başlıyor.

BÜYÜK AŞK VE KAÇIŞ

Cevdet Baba tarafından yetimhaneden sonra sahiplenilen Rıfat, Bala’nın yaşadığı köyde öğretmen olarak çalışıyor. Rıfat ve Bala, birbirlerine ilk bakışta aşık olurlar. Ancak, Mardin’in zenginlerinden birinin oğlu Yavuz, Bala’ya takıntılı bir şekilde aşıktır ve onu zorla alıkoyar. Yavuz’un zulmü, Bala’nın bebeği dünyaya getirmesiyle daha da artar. Rıfat, Bala’dan vazgeçmez ve ikisi birlikte kaçmaya karar verirler. Mardin’den kaçtıkları sırada kaza geçirip kimliklerini bıraktıktan sonra, gizli bir ormanda yeni bir yaşam kurarlar. Orada inşa ettikleri kulübeyi, aşkları ve umutlarıyla dönüştürerek bir masal evi haline getirirler.

KAYIP AİLENİN YENİDEN DOĞUŞU

Zamanla çocukları dünyaya gelir ve aileleri genişlemeye başlar. Bala ve Rıfat, kimliksiz ve kayıtsız bir yaşam sürsede, altı çocuklarını mutlu bir şekilde büyütürler. Ancak, Yavuz’un intikam arzusu, mutluluklarını alt üst eder. Aileye yapılan saldırı sonucunda, anne ve babalarını kaybeden altı kardeş, Azize’nin önderliğinde evden kaçmayı başarır. Artık aile reisi Azize’dir.

İSTANBUL’A GİDEN YOL

Yolda nereye gideceklerini bilemeyen kardeşler, Samet’in önerisi üzerine İstanbul’a gitmeye karar verirler. Sadece babalarının güvendiği “Aslan amcalarına” ulaşmayı hedeflerler. Ancak daha hiç görmedikleri bu büyük şehir hayatları boyunca dışarı çıkmamış altı çocuk için tehlikelerle doludur. Çocukların yolu, Aslan amcalarına gitmeden önce Haşmet ve oğlu Yusuf ile kesişir ve bu yolda pek çok zorlukla yüzleşmek zorunda kalacaklardır.

Kendi yaşlarının gerektirdiği olgunluğa henüz ulaşmadan, kardeşlerinin güvenliği için bir arada kalmaya çalışan Azize, Zeliha ve Cemo’nun hikâyesidir. Mardin’de masum bir aşkla başlayan bu serüven, İstanbul’da pek çok sınava tabii tutacak altı kardeşi bekliyor. Sahipsizler bölümlerini Star TV platformlarından izleme imkanı sunuyor.