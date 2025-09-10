Sahipsizler, Altı Kardeşin Mücadelelerini Anlatıyor

ALTILI KARDESLERİN DRAMI

Anne ve babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin yaşam mücadelelerini ekrana yansıtan Sahipsizler dizisi, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) zorlu hayatlarını konu ediyor. Son bölümde, Bala ile Rıfat’ın Mardin’de başlayan aşk hikâyesinin izleri arasında büyüyen kardeşlerin İstanbul’daki zorluklara karşı durma çabası vitrine çıkıyor. Yavuz’un düzenlediği kanlı baskında anne ve babalarını kaybeden kardeşler, hayatta kalabilmek için birbirlerine sıkı sıkıya tutunmak zorunda kalıyorlar.

KARDEŞLERİN GÜÇLÜ DAYANIŞMASI

En büyük kardeş Azize, tüm sorumluluğu üstlenerek adeta bir anne ve baba rolünü oynuyor. Ormanda güvenli bir yaşam sürdürdükten sonra İstanbul’a gelen kardeşler, babalarının güvendiği tek kişi olan Aslan’a ulaşmaya çalışırken Haşmet ve oğlu Yusuf ile karşılaşıyor. Şehirde karşılaştıkları her engel, yeni bir sınav haline geliyor. Altı kardeşin travmatik kayıplarının ardından hayata tutunma çabası, Sahipsizler dizisinin ana temasını oluşturuyor. Azize, Cemo ve Zeliha, küçük kardeşlerine Fidan, Samet ve Balım’a sahip çıkarak büyük sorumluluklar üstleniyorlar. Mardin’de başlayan masum bir aşk hikâyesi, İstanbul’un sert koşulları içinde kardeşlerin kaderine derin etki yapıyor.

DİZİNİN DUYGUSAL ANLARI

Aile olmanın, dayanışmanın ve umudun değerini vurgulayan dizi, izleyicilere hem hüzünlü hem de dramatik anlar sunuyor. Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda Hazal Subaşı (Azize), Kaan Miraç Sezen (Cemo), Doğa Bayram (Zeliha), Ece Bağcı (Fidan), Umut Kaplıca (Samet), Züleyha Yıldız (Balım) gibi isimler yer alıyor. Ayrıca, Turgut Tunçalp (Haşmet Kılıç), Reha Özcan (Cevdet / Aslan Abi) ve Enes Koçak (Yusuf Kılıç) gibi karakterler ile hikâyeye derinlik katılıyor. Sahipsizler dizisinin tüm bölümlerini ve en son yayınlanan bölümü Star TV’nin resmi yayın platformlarından takip edebilirsiniz.