Sahipsizler, Altı Kardeşin Zorlu Hayatı

HİKAYE VE KARAKTERLER

Sahipsizler, altı kardeşin başlarından geçen zorlukları ve bunlara rağmen bir arada kalma ile hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız), anne babalarını bir gece aniden kaybettikten sonra karşılaştıkları felaketlerin üstesinden gelme mücadelesi veriyor.

YAPIŞTIRILMIŞ TANITIM VE YENİ PROJE

Dizi, çarpıcı hikayesi ve dikkat çekici tanıtımıyla bu sezonun dikkat çeken projelerinden biri olduğunu gösteriyor. Cem Karcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu Sahipsizler’ın senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı kaleme alıyor. İzleyiciler, diziye dair heyecanla gelişmeleri takip ediyor.

FRAGMAN DURUMU

Sahipsizler dizisinin 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler güncel fragmanları Star TV platformlarından takip edebilir.