Sahipsizler, Altı Kardeşin Zorlu Mücadelesi

DUYGUSAL ANLAR VE GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA DİZİ GÜNDEMDE

Duygusal sahneleri ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin son bölümünden sonra, “Sahipsizler 18. bölüm fragmanı izle” sorguları sosyal medyada popüler hale geldi. Fragmanda yer alan çarpıcı diyaloglar, izleyicileri yeni bölümde bekleyen büyük yüzleşmelere dair ipuçları veriyor. Dizi hayranları, fragmanda gördükleri detaylarla birlikte yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında şimdiden tartışmaya başladı. “Sahipsizler 18. bölüm fragmanı izle” diyen izleyiciler için yeni fragman Star TV ekranlarında ve dizinin resmi YouTube kanalında yayınlandı.

ALTILI KARDESİNİN TRAJEDİSİ VE KAÇIŞ HİKAYESİ

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin öyküsü, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım’ın başına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Hikâye İstanbul’da geçse de, kardeşlerin yaşadığı trajedinin kökeninde anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkları yatıyor. Bu imkânsız aşk, Mardin’in bir köyünde başlar. Yetimhaneden sonra kendisine sahip çıkan Cevdet Baba tarafından büyütülen Rıfat, Bala’nın köyünde öğretmenlik yapar ve ilk görüşlerinde aşık olurlar. Ancak Mardin’in en zenginlerinden olan büyük bir nakliyat şirketinin sahibi Nedim Uzunkaya’nın tek oğlu Yavuz, Bala’ya takıntılı bir aşkla bağlıdır ve onu kaçırıp kendine tutsak eder. Yavuz’un baskıları, Bala’nın bebeğini dünyaya getirmesiyle birlikte daha da büyür. Rıfat, Bala’dan asla vazgeçmez ve sonunda kucağındaki çocukla birlikte kaçmayı başarır.

KAZADAN SONRA YENİ BİR HAYAT

Mardin’den kaçtıkları sırada yaşadıkları kaza sonucunda kimliklerini geride bırakıp, gözlerden uzak bir ormanda yeni bir yaşam kurarlar. Ormanda inşa ettikleri kulübeyi aşkları ve umutlarıyla masal evine dönüştürürler. Çocukları sırayla dünyaya geldiğinde aileleri genişler. Bala ve Rıfat her şeylerini verdikleri, kimliksiz ama güzel bir yaşam sürdürerek altı çocuk yetiştirirler. Fakat kurdukları bu yuva, Yavuz’un intikam hırsıyla yenik düşer. Anne ve babalarının öğrettikleriyle evden kaçmayı başaran altı kardeşin artık büyük ablaları Azize olmuştur. Nereye gideceklerini bilemeyen kardeşler, Samet’in aklına gelen bir fikirle İstanbul’a doğru yola çıkar.

İSTANBUL’DA YENİ MÜCADELELER

Görmedikleri ama babalarının güvendiği “Aslan amcalarına” ulaşmayı hedefleyen kardeşler, İstanbul’un zorluklarıyla yüzleşmek zorundadır. Ormandan hiç çıkmamış altı kardeş için bu şehirde hayat, birçok mücadele ve tehlikeyle doludur. Yolculukları, “Aslan amcalarından” önce Haşmet ile onun oğlu Yusuf’la kesişecek ve nihayetinde Aslan amcaya ulaşana kadar birçok sınavla karşılaşacaklardır. Umutla direnen ve birbirlerinden kopmamak için her daim çabalayan bu altı kardeş, büyümek zorunda kalan Azize, Zeliha ve Cemo gibi gençlerdir. Bütün hikâye, Mardin’de masum bir aşkla başladıktan sonra, bu üçlü İstanbul’dan gelecek zorlu testlerle karşılaşacaktır.

SAHİPSİZLER 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE