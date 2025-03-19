Sahipsizler: Altı Kardeşin Zorlu Yolculuğu

HİKAYENİN TEMELİ

Sahipsizler, anne babalarını bir gece aniden kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) başına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor. İstanbul’da geçen bu hikaye, kardeşlerin anavatanları olan Mardin’de başlayıp onların yaşadığı trajediyi gözler önüne seriyor. Kardeşlerin anne babası Bala ve Rıfat’ın imkansız aşkı, olayların temelini oluşturuyor.

KAÇIŞ VE YENİ HAYAT

Rıfat, yetimhaneden sonra Cevdet Baba tarafından yetiştirilmiş, Bala’nın yaşadığı köyde öğretmenlik yapmaktadır. Bala ve Rıfat ilk buluşmalarında birbirlerine aşık olurlar. Ancak Mardin’in zenginlerinden Yavuz, Bala’ya aşık olup onu kaçırmak ister. Yavuz’un korkunç işkencelerinden sonra, Rıfat ve Bala sonunda kaçmayı başarır. Araç kazası sonucunda kimliklerini kaybederek yeni bir yaşam kurmaya karar verirler. Ormanda inşa ettikleri kulübe, aşkları ve umutlarıyla masal evine dönüşür; ancak çocuklarının doğmasıyla aileleri genişler.

YENİ SORUNLAR VE ZORLUKLAR

Fakat, Yavuz’un intikam isteği, inşa ettikleri bu yaşamı tehdit eder. Anne ve babalarının öğretileriyle, evden kaçmayı başaran altı kardeş artık birbirlerine destek olmak zorundadır. Samet’in önerisiyle İstanbul’a gitmeye karar veren kardeşler, buraya doğru yola çıkarlar. Ormandan hiç çıkmamış altı kardeş için İstanbul, tanımadıkları tehlikelerle doludur. Yolculukları sırasında “Aslan amcaları”na ulaşana kadar birçok engelle karşılaşırlar.

UMUT VE MÜCADELE

Altı kardeş, her türlü çaresizliğe karşı umutla hayata tutunmaya çalışır. Azize, Zeliha ve Cemo, Fidan, Samet ve Balım’ın iyiliği için erken olgunlaşmak zorunda kalan sımsıkı bir bağ ile dolu çocuklardır. Tüm hikaye, Mardin’deki masum bir aşkla başlamaktadır ve İstanbul ise onlara birçok sınav sunacaktır. “Sahipsizler”, çarpıcı hikayesi ve etkileyici tanıtımıyla dikkat çekiyor. Cem Karcı’nın yönetmenliğinde, Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın kaleme aldığı senaryoyla izleyicileriyle buluşuyor. İzleyiciler, Sahipsizler dizisini Star TV üzerinden takip edebilirler.