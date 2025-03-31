Sahipsizler’de Azize Ölüyor mu? İzleyici Şaşkın

AZİZE’Yİ ŞAŞIRTAN OLAYLAR

Hazal Subaşı ile Burak Berkay Akgül’ün başrol objesinde yer aldığı Sahipsizler dizisinin 17. bölümünde, Azize karakterinin yaşadığı olaylar izleyicileri oldukça şaşırttı. İzleyiciler, “Azize ölüyor mu?”, “Hazal Subaşı diziden ayrılacak mı?” gibi sorulara yanıt bulmaya çalışırken, dizinin ilerleyen bölümleri konusunda büyük bir merak söz konusu oldu.

BERŞAN’IN TELEFONUNA YANSIDAN ŞOK

Azize, Berşan’ın telefonundaki bilgilerin karşısında sarsılırken, Devran’dan sırlarını saklamak için mücadele ediyor. Devran’ın beklenmedik özrüyle “Herkes kendi işine baksın” sözleri, Azize’yi zor bir durumla yüzleştiriyor. Bu esnada Duygu’nun kaçırılması, Cemo’yu harekete geçiriyor; durumu Yusuf ve Cevdet’e bildirerek, onlarla birlikte bir plan oluşturmalarına yardımcı oluyor. Devran’ın şoförü Mesut, Ayşe’yi sıkıştırarak Vera’nın Yavuz’la işbirliğini öğreniyor.

YAVUZ’LA GERİLİM DORUKTA

Azize, Yavuz’un evini bastığında gerilim tırmanıyor. “Devran’ı katil mi yapmak istiyorsun?” diyerek Vera’ya çıkış yapıyor. Vera’nın “Ona karşı hislerin yoktu ya!” sözü ise Azize’yi daha da öfkelendiriyor. Devran, çiftliğe geldiğinde Yavuz’la yumruk yumruğa çatışmaya giriyor. Vera’nın kaçışı ve Yavuz’un şirkete ortak olduğunu öğrenen Azize, içindeki karmaşanın derinleşmesine tanık oluyor. Cevdet, Cemo ve Yusuf’un Abbas’tan Duygu’yu kurtarması bir gerilimi daha sonlandırıyor ama Zeliha, Mehmet’in tuzağına düşerek bavul odasında mahsur kalıyor.

İLİŞKİLERİN ÇÖKÜŞÜ

Melis, Cevat’la evliliğinin hayal kırıklıklarını Cemo’ya anlatmaya çalışsa da beklediği desteği bulamıyor. Paraları çalıp telefon alan Fidan, Kerem’le buluştuğunda Azize, Devran’a “Tek önceliğim kardeşlerim” diyerek ilişkilerini sonlandırıyor. Ancak okula koştuğunda çocukların alınmadığını görmesi Azize’yi derinden etkiliyor. Öğretmenin öfkesi ve Fidan’ın isyanıyla etkilenen Azize, “Onlara yetemiyorum” diyerek gözyaşlarına boğuluyor.

ŞOKE EDEN İTİRAF VE HESAPLAŞMA

Yavuz’un “Vera hamile değil” itirafı herkes üzerinde şok etkisi yaratıyor. Vera’nın silahı Azize’ye doğrultması sırasında Devran’ın “Seviyorum seni, ölemezsin!” çığlıklarının yankıları havada kalıyor. Azize’nin bilincini kaybetmeden önceki “Geliyorum anne” sözleri ve Yavuz’un pişmanlık dolu gözyaşları finale kanlı bir hesaplaşma ortamı sağlıyor. Cemo ile Melis arasında buzlar eriyorken, Haşmet’in müdahalesi Necla’yı harekete geçiriyor. Yusuf ve Zeliha’nın kavgası, Fidan’ın yalanlarının ortaya çıkışı derken; Azize’nin kaderi Devran’ın ellerinde bir umut haline dönüşüyor. Her şeyin bittiği sanılırken, geride kırık ilişkiler ve cevapsız sorular bırakıyor.