Sahipsizler Devran Ölüyor Mu? İzleyin

SAHİPSİZLER DİZİSİ İZLEYİCİLERİ KİLİTLİYOR

Star TV’nin dikkat çeken yapımlarından biri olan Sahipsizler dizisi, son bölümleriyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Dizi severlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan “Sahipsizler Devran ölüyor mu?” sorusu, dizide yaşanan gelişmelerle birlikte öne çıkıyor. Böylece, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandıran bu soru yeniden gündeme geliyor.

DEVRAN KARAKTERİ VE BURAK BERKAY AKGÜL’ÜN PERFORMANSI

Devran karakterine hayat veren Burak Berkay Akgül, dizideki etkileyici performansıyla göz dolduruyor. Sosyal medya platformlarında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Akgül, karakterinin akıbetiyle ilgili şu anda bilinen herhangi bir ayrılık haberi bulunmuyor. Dizi içinde Samet’in kalbinde ortaya çıkan sorun, ailesini derinden etkiliyor. Samet’in iyileşebilmesi için acilen ameliyat olması gerekiyor. Ancak, ameliyat maliyetinin yüksek olması tüm aileyi ve çevresini büyük bir çabaya yönlendiriyor.

KARDEŞLERİN MÜCADELESİ VE KRİZLERİN BÜYÜMESİ

Kardeşler Cevdet, Yusuf ve mahalle halkı, gerekli parayı toplamak için her yolu deniyor. Azize, annesinden kalan bileziği satmaya karar verirken, Fidan ise Kerem’in annesi Güliz’den duyduğu tuhaf kehaneti Samet’in hastalığıyla ilişkilendiriyor ve kaygı duyuyor. Bu sırada Fırat’ın gelişi, Alaz ailesinde daha da büyük bir krizin patlak vermesine yol açıyor. Fırat, Devran’a ait olan her şeyi ele geçirmeye kararlı. Ameliyata alınan Samet için herkes kaygı dolu bir bekleyiş içinde olurken, aniden gerçekleşen olumsuz bir gelişme tüm aileyi derinden sarsıyor.