Sahipsizler Dizisi 19. Bölüm Yayınlandı

SAHİPSİZLER DİZİSİYLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Star TV’nin beğenilen dizisi Sahipsizler, 19. bölümüyle izleyicileri ekran başına çekmeyi başardı. Sahipsizler’in 19. bölümünü full izlemek isteyenler için kesintisiz, tek parça ve HD izleme linkleri araştırılıyor. Peki, Sahipsizler’in son bölümünde neler yaşandı? İşte Sahipsizler 19. bölüm izleme linki ve detaylar…

ALTILI KARDENİN DRAMATI

Dizi, anne babalarını bir gece içinde kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım’ın, başlarına gelen felaketler karşısında hayata tutunma ve bir arada kalma çabalarının hikayesini konu alıyor. İstanbul’daki olaylar üzerine kurgulanan bu hikaye, kardeşlerin geçmişindeki trajediyi, anne ve babalarının büyük aşkı üzerinden ele alıyor.

IMKANSIZ AŞK VE KAÇIŞ

Kendisine yetimhaneden sonra sahip çıkan Cevdet Baba tarafından yetiştirilen Rıfat, Bala’nın yaşadığı köyde öğretmenlik yapmaktadır. Rıfat ve Bala birbirlerine ilk görüşte aşık olsalar da, Mardin’in zengini Yavuz’un Bala’ya olan takıntısı, onların hayatlarını karartır. Yavuz, Bala’yı kaçırarak ona korkunç işkenceler yapar. Fakat Rıfat, Bala’yı asla unutmadan kaçabilecekleri bir plan yapar.

YENİ BİR HAYAT KURMA ÇABASI

Mardin’den kaçan Bala ve Rıfat, bir kaza sonucu ölü süsü verir ve gözlerden uzak bir ormanda yeni bir yaşam kurmaya başlarlar. Bu yaşamı aşkları ve umutlarıyla inşa ettikleri kulübe, zamanla masal gibi bir ev haline gelir. Kâğıtsız, kimliksiz ama çok güzel bir şekilde altı çocuk yetiştirerek hayatta kalma mücadeleleri başlar. Ancak Yavuz’un intikam hırsıyla evlerinin basılması, bu masum yaşamı tehdit eder.

İSTANBUL’A YOLCULUK

Altı kardeş, anneleri ve babalarıyla öğrendikleri değerlerle evden kaçarak yolculuğa çıkarlar. Samet’in aklına gelen bir fikirle İstanbul’a gitmeye karar verirler. Hiç görmedikleri “Aslan amcalarına” ulaşmayı hedeflerler, fakat onların için İstanbul, ormandan dışarı çıkmamış altı kardeş için oldukça zorlu bir yer olacaktır. Şehirde, Haşmet ve oğlu Yusuf ile karşılaşacaklar ve bu karşılaşma onları Aslan amcalarına ulaşana kadar birçok zorlukla sınayacaktır.

Sahipsizler, umudun ve kardeşlik bağlarının gücünü konu alan bir hikaye olarak dikkat çekiyor. Kardeşlerin hayatta kalma mücadelesi, izleyicilere duygusal anlar yaşatıyor. Sahipsizler dizisinin bölümleri Star TV platformlarından izlenebilir.