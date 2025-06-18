“Sahipsizler” Dizisi Sezon Finali Yapacak

AİLE BAĞLARI VE TRAJEDİ

Başrollerinde Hazal Subaşı ve Devran Alaz’ın bulunduğu Sahipsizler dizisi, 18 Haziran’da yayınlanacak 28. bölümüyle sezon finali yapıyor. Dizinin hikayesi, bir gece ansızın anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım’ın karşılaştıkları zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını anlatıyor. Temeli, İstanbul’da geçen olaylar, anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşklarına dayanıyor ve bu aşk Mardin’in bir köyünde başlamaktadır.

AŞK VE İHANET

Rıfat, kendisine yetimhaneden sonra sahip çıkan Cevdet Baba tarafından yetiştirilir ve Bala’nın yaşadığı köyde öğretmenlik yapar. Bala ve Rıfat, ilk görüşte aşık olurken, Mardin’in en zenginlerinden olan Nedim Uzunkaya’nın tek oğlu Yavuz ise Bala’ya takıntılı bir şekilde aşık olup onu kaçırır. Yavuz’un uyguladığı korkunç işkenceler, onların bebekleri dünyaya geldiğinde daha da zorlaşır. Ancak Rıfat, Bala’dan vazgeçmez ve ikili, en nihayetinde Rıfat’la kaçmayı başarırlar. Fakat, Mardin’den kaçarken kaza geçirip kimliklerini kaybeder ve kendilerine yeni bir hayat oluşturmak için gizlenirler.

İSTANBUL’A KAÇIŞ

Ormanda inşa ettikleri kulübeyi sevgi ve umutlarıyla masal gibi bir eve dönüştüren Bala ve Rıfat, altı çocuk yetiştirir. Ancak şansları, Yavuz’un intikam hırsıyla başlarına çökmektir. Kimi zorluklarla karşılaşarak, altı kardeş özellikle Azize’nin liderliğinde İstanbul’a gitmek zorunda kalır. Samet’in fikriyle “Aslan amcalarına” gitmeyi seçerler. Fakat hayatlarında hiç görmedikleri bir şehir olan İstanbul, onların için büyük tehlikelerle doludur.

ZORLU SINAVLAR

İstanbul’daki hayat, çocuklar için birçok mücadele ve tehlike anlamına geliyor. Çocuklar, “Aslan amcalarından” önce Haşmet ve oğlu Yusuf’la karşılaşacaklar ve bu süreçte birçok zorlukla karşılaşacaklar. Azize, Zeliha ve Cemo henüz yetişkin olmayan kardeşleri için büyük sorumluluk taşıyarak, ailelerini korumak adına çabalarını sürdürecekler. Hikâye, masum bir aşkla başlayan ilişki ve İstanbul’un sert koşulları karşısında hayatta kalma mücadelesi üzerine kurulmuş durumda. Cemo’nun durumu ise bu akşamki bölümde netleşecek. Sahipsizler dizisi, izleyicilerine duygusal ve zorlu bir serüven sunmaya devam ediyor.