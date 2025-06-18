Sahipsizler Dizisi Sezon Finali Yapıyor

Başrollerinde Hazal Subaşı ve Devran Alaz’ın yer aldığı Sahipsizler dizisi, 18 Haziran’da yayınlanacak 28. bölümüyle sezon finali gerçekleştirecek. İzleyiciler, “Sahipsizler Cemo öldü mü, Cemo diziden ayrıldı mı?” sorularının yanıtını bu bölümde alacak.

HİKAYENİN TEMELİ

Dizi, altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım’ın yaşadığı bir trajediyi ele alıyor. Bu kardeşler, bir gece aniden anne babalarını kaybederler. Hikaye İstanbul’da geçiyor, ancak trajedinin kökeni, anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkına dayanıyor. Bu aşk, İstanbul’un uzağındaki Mardin’in bir köyünde başlar.

KAÇIŞ VE YENİ HAYAT

Rıfat, yetimhaneden sonra Cevdet Baba tarafından büyütülür ve Bala’nın köyünde öğretmenlik yapmaya başlar. Rıfat ve Bala, birbirlerine ilk görüşte aşık olurlar. Fakat Mardin’deki zengin bir nakliyat şirketinin sahibi olan Nedim Uzunkaya’nın oğlu Yavuz, Bala’ya tutkulu bir şekilde aşıktır ve onu kaçırır. Yavuz’un işkenceleri, Bala’nın bebeği doğduğunda daha da artar. Rıfat, Bala’dan vazgeçmez ve ikisi sonunda birlikte kaçmayı başarırlar.

BAŞKA BİR YAŞAMIN PEŞİNDE

Kaçışları sırasında kaza yapar ve kimliklerini geride bırakıp yok olmayı seçen Bala ve Rıfat, uzak bir ormanda yeni bir yaşam kurarlar. Burada inşa ettikleri kulübe, aşkları ve umutlarıyla bir masal evine dönüşür. Zamanla çocukları dünyaya gelir ve altı çocukla aileleri genişler. Fakat geçmişleri peşlerini bırakmaz ve Yavuz’un intikam hırsıyla alevlenen olaylar, tüm aileyi tehdit etmeye başlar.

İSTANBUL’A YOLCULUK

Altı kardeş, başlarına gelen felaketlerin ardından İstanbula gitmeye karar verirler çünkü “Aslan amcaları” onlara güvenli bir sığınak olabilir. İlk kez büyük şehre adım atan bu kardeşler için İstanbul, korkunç bir dünyadır. Ancak hayatlarına müdahale eden zorluklarla dolu olacak bu yolculuklarının sonunda onları bekleyen, “Aslan amcalarının” yanı sıra birçok test ve sınav vardır.

Sahipsizler dizisi, umutla direnen ve birbirlerinden kopmamak için mücadele veren altı kardeşin hikayesini gözler önüne seriyor. Mardin’deki masum aşkın ve sonrasında yaşanan zorluklar, İstanbul’da kendilerini bulmalarını sağlayacak mı? Cemo’nun akıbeti konusunda ise izleyiciler bu akşamki yeni bölümde detayları öğrenebilecek.

Sahipsizler dizisi, 28. bölümün ardından uzun bir süre ekranlardan uzak kalacak olup, 2. sezonun 29. bölümü Eylül ayının ilk haftasında izleyicilerle buluşacak.