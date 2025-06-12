Sahipsizler Dizisi Tartışma Yarattı

DİZİDE TARTIŞMALARA NEDEN OLAN SAHNELER

Star TV’de yayınlanan ve başrollerini Hazal Subaşı ile Burak Berkay Akgül’ün paylaştığı Sahipsizler dizisi, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada yoğun bir tartışma konusu haline geldi. Dizideki Azize ve Devran karakterlerinin iç içe geçtiği sahne, hem hikayenin gelişimi hem de kültürel duyarlılıklar açısından eleştirildi. Bölümde, Azize ve Devran arasında geçen dramatik bir tartışma, beklenmedik bir romantik yakınlaşmaya dönüşünce, izleyici değerlendirmeleri ikiye bölündü.

Karakterlerin kına gecesinin ardından birlikte olması, birçok izleyici tarafından “duygusal” bir gelişme olarak görülmedi. İzleyiciler, bu durumu, geleneksel örf ve adetlere aykırı bir seçim olarak değerlendirdi. Yorumlar arasında, “Kına gecesinden sonra bu mu olur?” ifadesi öne çıktı. Özellikle geleneksel aile yapısına sahip izleyiciler, bu sahnenin zamanlamasını “duyarsız” bir yaklaşım olarak tanımladı. Kına gecesinin ardından gelen bu sahne, dizinin duygusal zirvelerinden biri olarak kabul edildi fakat birçok izleyici tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

Sosyal medyada, bazı kullanıcılar sahneyi aşırı, ani ve mantıksız buldu. Yorumlar arasında, “Kına gecesi bitti, bir sahne sonra sevişme mi? Bu kadar da hızlı geçiş olmaz” ve “Yine reyting uğruna aşkı basitleştirdiniz. Yazık olmuş sahneye de karakterlere de” gibi ifadeler dikkat çekti. Ayrıca, sahnede dikkat çeken bir başka unsur, Devran’a kuma olarak getirilen Meryem’in olayları sessizce izlemesi oldu.