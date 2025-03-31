Sahipsizler Dizisinde Azize Öldü Mü?

İZLEYİCİLERİ ŞAŞIRTAN GELİŞMELER

Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül’ün başrolünü paylaştığı Sahipsizler dizisinin 17. bölümünde Azize karakterinin yaşadığı olaylar izleyicileri oldukça şaşırttı. Çeşitli sorular kafalarda yankı bulurken, “Azize ölüyor mu?”, “Hazal Subaşı diziden ayrılacak mı?” gibi merak edilen konular üzerindeki belirsizlik sürüyor. Şimdi, Sahipsizler’de Azize gerçekten öldü mü?

AZİZE’NİN ŞAŞIRTAN YÜZLEŞMESİ

Azize, Berşan’ın telefonunda bulduğu bilgilerle sarsıldı. Devran’dan durumu saklamak için uğraşırken, onun beklenmedik özürü ile karşılaştı. Devran’ın “Herkes kendi işine baksın” sözleri, Azize’yi fazlasıyla rahatsız etti. Bu esnada Duygu’nun kaçırılması, Cemo’yu harekete geçirdi; durumu Yusuf ve Cevdet’e anlatarak yeni bir plan geliştirmelerine ön ayak oldu. Devran’ın şoförü Mesut ise Ayşe’yi zorlayarak Vera’nın Yavuz’la işbirliği içinde olduğunu öğrenmeyi başardı.

GERİLİM DORUĞA ÇIKIYOR

Azize, Yavuz’un evini basıp Vera ile karşılaştığında ortam geren bir tartışma yaşandı. “Devran’ı katil mi yapmak istiyorsun?” şeklinde sert bir çıkış yaptı. Vera’nın “Ona karşı hislerin yoktu ya!” sözleri ise Azize’nin öfkesini tırmandırdı. Bütün bu karmaşanın içerisinde Devran, çiftliği ziyaret ederek Yavuz ile yumruk yumruğa bir çatışmaya girdi. Vera’nın kaçışı ve Yavuz’un şirketteki ortaklığı bilgisi, Azize’nin iç dünyasında karmaşa yarattı.

GERİLİMLER VE İLİŞKİLER

Cevdet, Cemo ve Yusuf’un Abbas’ın elinden Duygu’yu kurtarmasıyla bir başka gerilim sona erdi. Ancak Zeliha, Mehmet’in tuzağına düşerek bavul odasında mahsur kaldı. Melis de, Cevat’la evliliğinin hayal kırıklığını Cemo’ya anlatmaya çalışırken beklediği desteği göremedi. Parayı çalıp telefon alan Fidan, Kerem’le akşam yemeğinde yer alırken Azize, Devran’a “Tek önceliğim kardeşlerim” diyerek ilişkisini sonlandırdı. Fakat okula vardığında çocukların alınmadığını görünce derin bir üzüntüye kapıldı. Öğretmenin öfkesi ve Fidan’ın isyanıyla yüzyüze kalan Azize, “Onlara yetemiyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

BEKLENMEDİK İTİRAFLAR VE ÇATIŞMALAR

Yavuz’un “Vera hamile değil” açıklaması, herkesi şaşırttı. Vera’nın silahını Azize’ye doğrulttuğu anlarda, Devran’ın “Seviyorum seni, ölemezsin!” diye haykırması herkesi etkiledi. Azize’nin bilinç kaybı yaşamadan önceki “Geliyorum anne” sözleri ve Yavuz’un pişmanlık dolu gözyaşları, bölümün sonucunu kanlı bir hesaplaşma haline getirdi. Cemo ile Melis arasında sıcak bir yüzleşme gerçekleşirken, Haşmet’in müdahalesi Necla’yı harekete geçirdi. Yusuf ile Zeliha arasında yaşanan gerilim ve Fidan’ın sırlarının açığa çıkışı, Azize’nin kaderini Devran’ın ellerinde belirsiz bir umuda dönüştürdü. Her şeyin sona erdi sanıldığı sırada, geride kırık ilişkiler ve cevapsız sorular kalmış durumda.