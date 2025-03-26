Sahipsizler Dizisinin 17. Bölümü Yayında

SAHİPSİZLER DİZİSİ, YENİ BÖLÜM İLE İZLEYİCİLERİ EKRANA KİLİTLEDİ

Star TV’nin popüler dizisi Sahipsizler, 17. bölümüyle izleyicileri ekran başında tutmayı başardı. Bölümün tamamını izlemek isteyenler için HD ve kesintisiz izleme seçenekleri aranmaktadır. Sahipsizler son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar ve bölümü izleme linki…

ALTILI KARDEREKİN DRAMATİK HİKAYESİ

Dizi, bir gecede anne babalarını kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım’ın zorlu yaşam mücadelesini anlatıyor. Hikaye İstanbul’da geçerken, kardeşlerin yaşadığı trajedinin başlangıcı, anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkın temelindedir. Bu aşk, çok uzaklarda, Mardin’in bir köyünde doğar. Rıfat, yetimhaneden sonra kendisine sahip çıkan Cevdet Baba ile büyümüş ve Bala’nın köyünde öğretmenlik yapmaktadır. Bala ve Rıfat, ilk görüşte birbirlerine âşık olurlar. Ancak Mardin’in zenginlerinden, sahibi olduğu nakliyat şirketi ile tanınan Nedim Uzunkaya’nın oğlu Yavuz Bala’ya aşık olup onu kaçırır.

KARDEŞLERİN ZOR YOLCULUĞU

Yavuz’un yaptığı korkunç işkenceler sonucunda Bala, Rıfat ile birlikte kaçmayı başarır. Ancak, Mardin’den kaçarken kaza geçirirler ve kimliklerini geride bırakıp, hayatta kalmak için ormanda yeni bir yaşam kurarlar. Oradaki yaşamları başlangıçta huzurlu görünse de, Yavuz’un intikam arzusu her şeyi alt üst eder. Rıfat ve Bala’nın çocukları dünyaya geldikçe aileleri büyür. Fakat ailelerini bir arada tutmak adına, anne ve babalarının öğrettikleriyle 6 kardeş, Azize’nin liderliğinde çeşitli tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkar.

İSTANBUL’A YOLCULUK VE SINAVLAR

Kardeşler, Samet’in fikriyle “Aslan amcalarına” gitmeye karar verir. İstanbul, hayatları boyunca ormandan çıkmamış olan bu çocuklar için zorlu bir yer olacaktır. İlk olarak, Haşmet ve oğlu Yusuf ile karşılaşacaklar ve nihayet Aslan amcalarına ulaşana dek pek çok zorlukla karşılaşacaklardır. Altı kardeş, her türlü çaresizliğe rağmen birlikte kalmak için mücadele etme kararlılığındadır. Azize, Zeliha ve Cemo, en büyük sorumluluğu üstlenirken, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım’ın güvenliği için erken yaşta büyümek zorunda kalırlar. Tüm bu gelişmeler, Mardin’de başlayan masum aşk üzerine kurulu dramayı derinleştirir. İstanbul, kardeşlerin birbirleri için ne kadar fedakârlık yapacaklarını test eden bir hengame olacaktır. Sahipsizler dizisinin tüm bölümlerini Star TV platformlarından takip edebilirsiniz.