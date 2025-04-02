“Sahipsizler’in Yeni Bölüm Tarihi”

TELEVİZYON YAYIN AKIŞINDA DEĞİŞİKLİKLER

Ramazan Bayramı dolayısıyla televizyon yayın akışında pek çok değişiklik meydana geliyor. Bu çerçevede, izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri “Sahipsizler bu akşam var mı?” sorusu. Dizinin yeni bölümünü sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, 2 Nisan’da Star TV’de Sahipsizler dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ

Star TV’nin popüler dizisi Sahipsizler, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 2 Nisan 2025 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. Dizinin 18. bölümü, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de Star TV’de izleyicilerle buluşacak.

DİZİDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde, Cemo ve Cevdet, Abbas tarafından alıkonulan kızları kurtarmak amacıyla bir operasyona girişiyor. Sevilme ve kabul edilme ihtiyacı duyan Fidan’ın iyi niyeti ve duyguları, Kerem tarafından kötüye kullanılıyor. Devran’a kızgın olan Azize, yaşamındaki en önemli önceliğin kardeşleri olduğunu belirtirken, bu durum Devran’ın canını acıtıyor. Ayrıca, iş arkadaşı Mehmet’in bir tuzağına düşen Zeliha, zorlu anlar geçiriyor. Azize’nin yaşamına giren Devran, ona eskisi gibi değer vermediğini düşünen Vera’nın öfkesine maruz kalıyor. Vera, onu üzenlerden intikam almak için kritik bir karar alma aşamasında bulunuyor ki bu durum Azize için önemli bir dönüm noktası olacak.