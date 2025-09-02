Sahipsizler, İzleyiciyi Etkileyen Hikaye

SAHİPSİZLER BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

2025 sezonunun dikkat çekici yapımlarından biri olan Sahipsizler, etkileyici karakterleri ve güçlü hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Bu durumda “Sahipsizler 29. bölüm fragmanı izle” aramaları sosyal medya platformlarında ve Google Trends’te hızla artmaya başladı. İzleyiciler, Sahipsizler yeni sezonunun tanıtımının gelip gelmediğini ve 29. bölümde nelerin yaşanacağını merak ediyor.

HİKAYE KÜÇÜKLERİN MÜCADELESİ ÜZERİNE

Sahipsizler, bir gece içinde anne babalarını kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım’ın hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Hikâye İstanbul’da geçmesine rağmen, trajediye neden olan olayların kökeni, anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkına, uzak bir köyde başlamaktadır. Rıfat, yetimhaneden sonra Cevdet Baba tarafından yetiştirilmekte ve Bala’nın köyünde öğretmenlik yapmaktadır. Bala ve Rıfat, ilk karşılaşmalarında kuvvetli bir aşka kapılırlar. Ancak, Mardin’in zenginlerinden Nedim Uzunkaya’nın oğlu Yavuz, Bala’ya saplantılı bir aşkla bağlıdır ve onu kaçırır. Yavuz’un işkenceleri, bebeğin doğumuyla daha da büyür. Rıfat, Bala’dan vazgeçmez ve Balanın kucağındaki çocuğuyla birlikte kaçmayı başarır.

KAYITLARINDAN KAÇIŞ VE YENİ YAŞAM

Mardin’den kaçmaya çalışırken bir kaza geçirip kimliklerini bırakmak zorunda kalırlar. Kendilerine yeni bir yaşam kurmak için gözlerden uzak bir ormanda saklanırlar. Ormanda kurdukları kulübe, aşkları ve umutlarıyla masalsı bir yere dönüşür. Zamanla çocukları dünyaya gelir ve aileleri büyür. Bala ve Rıfat, kayıtsız ve kimliksiz altı güzel çocuk yetiştirmektedir. Ancak, bu huzurlu yuva, Yavuz’un intikam isteğiyle yıkılır. Anne ve babalarının öğrettikleriyle kaçmayı başaran altı kardeşin en büyük ablası Azize olur.

İSTANBUL’A YOLCULUK VE ZORLUKLAR

Kaybedecek hiçbir şeyleri neredeyse olmayan altı kardeş, nereye gideceklerini bilmeden İstanbul’a doğru yola çıkar. Samet’in fikriyle, hiç görmedikleri ama babalarının güvendiği “Aslan amca”ya gitmeye karar verirler. Ancak, hayatları boyunca ormandan çıkmamış olan bu çocuklar için İstanbul, sayısız mücadele ve tehlike ile doludur. Haşmet ve oğlu Yusuf ile yollarının kesişmesi, onları büyük zorluklarla sınayacaktır. “Sahipsizler” dizisi, azmi ve kardeşlik bağını ön plana çıkararak izleyiciyi güçlü bir hikâyeye hazırlıyor.

DUYGUSAL ANLAR BEKLİYOR

Dizi, 29. bölümüyle hem duygusal hem de dramatik açıdan yoğun bir hikaye sunuyor. “Sahipsizler 29. bölüm fragmanı izle” seçeneğiyle fragmana ulaşan izleyiciler, altı kardeşin zorlu yolculuğuna tanıklık etmeye devam edecek.