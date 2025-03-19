Sahipsizler: Kardeşlerin Hayata Tutunma Mücadelesi

HIKAYENIN TEMELI

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) yaşadıkları trajik olaylara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını anlatıyor. Aile dramının temelinde, İstanbul’da geçen hikayenin kökenleri, anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkına dayanıyor. Bu aşk, Mardin’in uzaktaki bir köyünde filizleniyor. Yetimhaneden sonra kendisine sahip çıkan Cevdet Baba tarafından büyütülen Rıfat, Bala’nın köyünde öğretmenlik yapıyor.

ZORLUKLARLA DOLU YOLCULUK

Bala ve Rıfat ilk anda aşık olsalar da, Mardin’in zenginlerinden olan Nedim Uzunkaya’nın oğlu Yavuz’un takıntılı aşkı yüzünden zor bir döneme giriyorlar. Yavuz, Bala’yı kaçırır ve korkunç işkencelere maruz bırakır. Rıfat’ın aşkla dolu kalbi asla umudunu yitirmez ve Bala ile birlikte kaçmayı başarır. Ancak, Mardin’den kaçtıkları sırada bir kaza yaşanır ve kimliklerini kaybederler. Şimdi, gözlerden ırak bir ormanda yeni bir yaşam kurmak zorundadırlar.

AİLE KAVRAMI VE YAŞAM MÜCADELESİ

Ormanda inşa ettikleri kulübe, aşkları ve umutlarıyla bir masal evi haline gelir. Çocuklarının doğmasıyla aileleri genişlerken, ikili her şeylerini ortaya koyarak kayıtsız, kimliksiz ama mutlu bir yaşam sürmeye başlar. Ancak Yavuz’un intikam hırsı, evlerini bastığında her şey alt üst olur. Altı kardeş, anne ve babalarının öğretileri doğrultusunda evden kaçarak hayatta kalma mücadelesi verirler. Artık Azize, ailelerinin en büyük ablası olmuştur.

İSTANBULDA YENİ BİR HAYAT ARAYIŞI

Kardeşlerin nereye gideceğini bilmeden yola çıktığı İstanbul, onlar için korkutucu bir yer olacaktır. Samet, yüzünü hiç görmedikleri “Aslan amcalarına” gitmeyi önerir. Ancak bu süreçte Haşmet ve oğlu Yusuf ile karşılaşacaklar ve zorluklarla dolu bir yola girecekler. Azize, Zeliha ve Cemo, büyük kardeşlerin iyiliği uğruna hızla büyümek zorunda kalırken, bu zorlu yolculukta umutlarını asla kaybetmeyeceklerdir. Tüm hikaye, Mardin’deki saf bir aşkla başlar ve İstanbul’un sıkıntılarıyla dolu maceralara dönüşür.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve ilgi çekici tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Cem Karcı’nın yönettiği, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’nın yazdığı dizi için heyecan dolu bir bekleyiş devam ediyor. Sahipsizler dizisini Star TV platformlarından izlemek mümkün.