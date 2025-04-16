Sahipsizler, Kayıp Kardeşlerin Zorlu Mücadelesi

KARDEŞLERİN ZOR HAYATI

Sahipsizler dizisi, bir gece ansızın anne babalarını kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım’ın (Züleyha Yıldız) hayata tutunma ve bir arada kalma çabalarını anlatıyor. Bu hikaye, İstanbul’da geçmesine rağmen kardeşlerin yaşadığı trajedinin kökeninde, onların anne ve babaları Bala ile Rıfat’ın büyük aşkı yatıyor.

AŞKIN YARATTIĞI TRAJEDİ

Bala ve Rıfat’ın hikayesi, Mardin’in uzak bir köyünde başlıyor. Rıfat, yetimhaneden sonra Cevdet Baba tarafından yetiştirilerek öğretmenlik yapmaktadır. İlk görüşte aşık olduğu Bala, Mardin’in zenginlerinden Nedim Uzunkaya’nın tek oğlu Yavuz’un takıntılı aşkıyla karşılaşır. Yavuz, Bala’yı kaçırarak ona korkunç işkenceler etmeye başlar. Rıfat, Bala’dan asla vazgeçmez ve sonunda kaçmayı başarırlar. Ancak kaçışları bir kaza ile son bulur ve kimliklerini kaybederek gözlerden uzak bir yaşam sürmeye karar verirler.

YENİ BİR YAŞAM ARAYIŞI

Bala ve Rıfat, ormanda inşa ettikleri kulübeyi aşkları ve umutları ile masalsı bir eve dönüştürürlerken, altı çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürmeye başlarlar. Ancak Yavuz’un intikam hırsı, bu huzuru bozacak ve altı kardeş, anneleri ve babaları olmadan hayatta kalmak zorunda kalacaklardır. Azize, Zeliha ve Cemo, Fidan, Samet ve Balım’ın ablası rolünü üstlenerek onlara liderlik ederler.

İSTANBUL’DA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Kardeşler, nereye gideceklerini bilmeden İstanbul yoluna düşerler. Burada, babalarının güvendiği “Aslan amcaları”na ulaşmayı hedeflerler. Ancak, ormanda yaşamış bu altı kardeş için İstanbul, sayısız tehlike ve mücadeleler ile doludur. İstedikleri yere ulaşmadan önce çeşitli zorluklarla karşılaşacaklardır.

UMUTLA DİRENEN KÜÇÜK KAHRAMANLAR

Kendileri henüz yetişkin sayılmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşlerini koruma içgüdüsüyle büyümek zorunda kalmışlardır. Mardin’de başlayan masum bir aşk hikâyesi, İstanbul’da onları bekleyen zorlu sınavlarla karşılaşacaktır. Sahipsizler, dikkat çekici senaryosu ve yöneten Cem Karcı ile bu sezonun dikkat çeken projelerinden biri olmaya aday. Star TV platformlarından izlenebilen dizinin heyecanı, izleyiciler arasında giderek artıyor.