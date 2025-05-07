“Sahipsizler Yeni Bölümde Büyük Hüzün.”

SAHİPSİZLER DİZİSİNDEKİ DRAMATİK GELİŞMELER

Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Nilsu Yılmaz ve Hasan Denizyaran gibi isimlerin yer aldığı Sahipsizler dizisinde olaylar dinmek bilmiyor. OGM Pictures tarafından yapımı üstlenilen dizi, son bölümünde büyük bir hüzne sahne oldu.

SAMET’İN SAĞLIĞINDAN KAYGI

Sahipsizler dizisinin en son yayınlanan bölümünde Samet’in kalbinde yaşanan sorun, tüm kardeşlerini derinden etkiliyor. Samet’in iyileşebilmesi için acil bir ameliyata girmesi gerekiyor. Bu durum, kardeşler arasında büyük bir endişeye yol açıyor. Dizi, izleyicileri merak içinde bırakacak olaylarla dolu.