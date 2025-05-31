Şahıs, “İlk Salgın Doktordan Geldi” Dedi

OLAYIN ARKA PLANINI ANLATTI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan bir olayda, bir şahıs, nikah işlemleri için kan tahlili yaptırmak amacıyla gittiği aile sağlığı merkezinde bir doktora darp iddiasında bulundu. Olayın merkezindeki şahıs, “İlk saldırı doktordan geldi” diyerek durumu açıklıyor. İddialara göre, doktorun elindeki makasla saldırdığı ve daha sonra şahsın da karşılık verdiği öne sürülüyor. Olaya ait güvenlik kameraları da kayıtlara geçmiş durumda. Olay, Mollafenari Mahallesi’ndeki Mollafenari Aile Sağlığı Merkezi’nde gerçekleşti.

İLK TARTIŞMA VE DAKİKALARIN CANLI GÖRÜNTÜLERİ

Usame Aybay (28) ve nişanlısı, kan tahlili talep etmek için aile sağlığı merkezine geldiler. Aile hekimi Nurettin Ceylan (30), işlemin belirli bir saatte sona erdiğini iletti. Tartışma çıktıktan sonra, Aybay’ın doktoru darp ettiğini iddia ediliyor. Olayın ardından doktor, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Aybay, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anındaki kargaşanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİLERİ

Usame Aybay, sosyal medyada kendisine yönelik saldırılar yapıldığını dile getirerek, “Geçtiğimiz perşembe günü nişanlımla birlikte kan tahlili yaptırmak üzere Aile Sağlığı Merkezi’ne gittik” diyor. Aybay, doktorun işlemi yapmamak için çeşitli bahaneler öne sürdüğünü ve bu tartışmaların ardından doktorun kendisine saldırdığını belirtmektedir. “Fiziksel saldırıya ilk başlayan kişi doktordur” ifadelerini kullanan Aybay, kendini savunmak zorunda kaldığını aktarıyor.

İDDİALAR VE SAVUNMA

Yaşanan olayın ardından sosyal medyada kendisi hakkında yanıltıcı bilgiler dolaştığını ifade eden Aybay, “Olay sonrası karakola giderek ifademi verdim, savcılık karşısına çıktım. Tüm tanıklar dinlendi ve doktorun ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı kanıtlandı” dedi. Aybay, nişanlısının da darp edildiğini ve kendisinin de doktordan şikayetçi olduğunu belirtti. Açıklamasında, sağlık çalışanlarını korumak için gerçeklerin çarpıtıldığını savunarak, bu durumun kamuoyunu yanıltabileceğini vurguladı.