Şahıs Mezarlıkta Yakalandı: Otomobile Ateş Açtı

OLAYIN TANIMI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki bir otomobile 7 el ateş eden bir şahıs, mezarlıkta yakalandı. Olayla ilgili olarak edinilen bilgilere göre M.T isimli şahıs, Eğitim Mahallesi Teyyaraci Mehmet Ali Caddesi üzerinde bulunan 16 EE 033 plakalı araca ateş etti. Ateş açtıktan sonra kaçmaya başlayan şahıs, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı ile polis ekiplerinin dikkatini çekti.

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay sonrası bölgeye hemen polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şahsı kısa sürede tespit ederek, Değirmenlikızık Mezarlığı’nda yakalamayı başardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.