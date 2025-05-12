Şahıslar Hakkında Operasyon Yapıldı

KOCAELİ MERKEZLİ OPERASYONUN DETAYLARI

Kocaeli merkezli olarak gerçekleştirilen büyük bir operasyon kapsamında 28 ilde kurulan sahte araç kiralama sitesi üzerinden 122 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 101 şüpheli yakalandı. Adliyeye gönderilen şüphelilerden 52’si tutuklandı. Dolandırıcılık olayına karışan vatandaşlar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak şikayette bulundu. Alınan ihbarlar neticesinde yapılan incelemede, sahte site aracılığıyla dolandırılan kişilerin sayısının 122 olduğu, şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 180 milyon TL tutarında para hareketliliği bulunduğu belirlendi. Soruşturma çerçevesinde toplamda 109 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI BASKINLARLA YAKALAMA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Mayıs’ta Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Bu baskınlar sonucunda arasında İ.Ö., O.G. ve T.G.’nin bulunduğu 101 şüpheli gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu, beş şüpheli için ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisi edinildi. Yapılan aramalarda, şüphelilerin adreslerinde 2 otomobil, ev, iş yeri, ruhsatsız bir tabanca, 6 altın bilezik, 11 çeyrek altın ve 227 bin 600 TL nakit ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 101 şüpheli, 9 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği önünde sorgulanan 52 şüpheli tutuklanırken, 45 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest kalmış durumda.