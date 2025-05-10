Şahıslar Hapis Cezasıyla Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİNDEN BASKIN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişiyi yakaladı. Elde edilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından ceza almış O.D. ve M.T. isimli şüphelilerin peşine düştü.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan O.D. ve M.T., jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanan şüpheliler, cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili olarak soruşturma başladı.