Sahra Işık Ve İdris Aybirdi Bebek Bekliyor

SURVIVOR ÇİFTİNİN ZOR GÜNLERİ

TV8’de yayınlanan Survivor yarışmasına iki kez katılan eski voleybolcu Sahra Işık ile iş insanı İdris Aybirdi, 2019 yılında hayatlarını birleştirdi. Bu ünlü çift, evlilikleri boyunca zorlu dönemler geçirdi. Çift, yaşadıkları sıkıntıları aşmak amacıyla çift terapisinden destek aldı. İdris Aybirdi, ayrılacakları yönünde çıkan dedikodulara karşı, “Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum. Başka da bir sözüm yok” diyerek duygularını ifade etti.

BEBEK HEYECANI PARİS’TE AÇIKLANDI

Zor günleri geride bırakan ikili, günümüzde bebek heyecanı yaşıyor. Sahra Işık, eşiyle gittiği Paris’te Eyfel Kulesi önünde yaptıkları bir açıklama ile bebeğinin cinsiyetini duyurdu. Çift, erkek bebek beklediklerini açıkladı. Şu anda 7 aylık hamile olan Sahra Işık, eşi ile birlikte Dubai’de tatil yapıyor. Işık, karnı burnunda olan son halini de takipçileriyle paylaştı.