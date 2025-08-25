Haberler

Şahsın Yakalanması Ve Taciz İtirafı

ÇOCUKLARA TACİZ EDEN ŞAHIS YAKALANDI

Ankara’da, 9 yaşındaki öz kızına ve çeşitli çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın yakalandığı anların görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Cinsel taciz iddiaları ve kutsal kitabımıza hakaret içeren tutumları ile ilgili görüntüler sosyal medyada büyük bir tepki yarattı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE BAŞLATILDI

Videoda yer alan şahıs, “9 yaşındaki öz kızıma ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden” ifadeleri ile topluma oldukça kaygı veren bir durum oluşturdu. Yerlikaya, bu durumun ardından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın konuyla ilgili inceleme başlattığını belirtti. Yapılan araştırmada yerdeY.T.N. olduğu tespit edilen şahsın Ankara’da yakalandığı açıklandı.

TOPLUMUN GÜVENLİĞİ İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Bakan Yerlikaya, hükümetin “toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Yakalanma anlarının paylaşıldığı görüntülerle birlikte kamuoyunda bu olayın ciddiyetine dikkat çekildi.

