Sahte Altın Tespiti İçin Güvenilir Yöntemler

SAHTE ALTIN VE DOLANDIRICILIK VAKALARINA DİKKAT

Dernek Başkanı Cumhur Kaya, sahte altın ve dolandırıcılık konularında önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, kuyumcu esnafını ve vatandaşları bu tür vakalara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. “Düşük ayarlı ürünler üretilip, piyasaya sürülüyor” diyen Başkan Kaya, bu olumsuz durumu engellemek amacıyla ülke genelinde kuyumcu esnaflarının oluşturduğu oda ve dernekler aracılığıyla çalışmalar yapıldığını belirtti. Türkiye genelinde 40 binden fazla kuyumcunun bulunduğunu ve sektörün yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağladığını dile getiren Kaya, kuyumcu esnafının her gün sahte ürün vakalarıyla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Ayrıca, vatandaşlara oda ve derneklere kayıtlı, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

KUYUMCU ESNAFININ DENETİMİ

Çarşamba’da Kuyumcular Derneği’ne kayıtlı 64 kuyumcu esnafının olduğuna dikkat çeken Kaya, “Derneğimize kayıtlı esnaflarımızı aylık olarak aldığımız raporlarla denetliyoruz. Kuyumcu odaları ve dernekler, vatandaş ile kuyumcu esnafı arasında bir sigorta görevi görüyor. Kuyumcular odası ya da kuyumcular derneği olsun, vatandaşların mağdur olmaması için büyük bir çaba ve çalışma içerisindeler. Derneğe kayıtlı olmayan ve raporlaması bulunmayan kuyumcularla alışveriş yapmamalarını, bu kuyumcuları da derneğe yönlendirmelerini öneriyoruz. Bu konuda, Çarşamba’da yaklaşık yüzde 99 oranında disiplini sağlamış durumdayız” dedi.

Başkan Kaya, vatandaşların altının sahte olup olmadığını kendilerinin tespit edemeyeceğini ifade etti. “Vatandaşın kendisi altının sahte olup olmadığını anlayamaz. O yüzden altının sahte olup olmadığını kuyumcuya göstererek öğrenebilirler. Kuyumcu tarafından ayar suları ve mihenk taşı kullanılarak altının sahte olup olmadığı ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.