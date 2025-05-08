Sahte Altınlar Tehlikeli Boyutta Artıyor

SAHTE ALTIN UYARISI

Kuyumcu Ahmet Cumhur Kitiş, sektörde artan sahte altın olaylarına dikkat çekerek, “Sahtecilik olayları tehlikeli bir boyuta ulaştı” dedi. Altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte piyasada sahte altın vakaları da artış gösteriyor. Vatandaşlar güvenli yatırım yapma çabası içerisinde olurken, dolandırıcılar sahte altınlarla hem tüketiciyi hem de kuyumculuk sektörünü hedef alıyor.

SERTİFİKALILIK VE DİKKAT

Demaş Kuyumculuk A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, sahte altınlara karşı vatandaşları uyarmak için önemli bilgiler sundu. Özellikle son aylarda gram altın, bilezik ve çeyrek altınlardaki sahtecilik olaylarının arttığını belirten Kitiş, “Dışarıdan bakıldığında ayırt edilmesi neredeyse imkansız hale gelen bu ürünler, gramaj olarak eksik ya da tamamen sahte materyal içeriyor. Alım yapılacak kuyumcunun Ticaret Bakanlığı onaylı ve ilgili odalara kayıtlı olması gerekiyor. Ürünlerin darphane baskılı, sertifikalı ve faturalı olması şart. Demaş A.Ş. olarak tüm ürünlerimizi belge ve sertifikalı rafineri üretimi olarak sunuyoruz” şeklinde konuştu.

DENETİMLERİN ARTIRILMASI GEREKEN BİR KONU

Kitiş, sektördeki güvenin korunması için denetimlerin daha fazla artırılması gerektiğini vurguladı ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Sahte altın üretimi ve satışı organize dolandırıcılık suçudur. Bu konuda hem mali hem de cezai yaptırımlar daha etkili uygulanmalı.”