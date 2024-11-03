Sahte Ambulansın Tespiti Ve Cezası

AMBULANS SKANDALI KÜÇÜKÇEKMECE’DE YAŞANDI

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, 1 Kasım’da bir ambulans, ara sokakta karşı yönden gelen bir otomobilin yol vermemesi nedeniyle ilerleyemedi. Geri manevra yaparak otomobile yol veren ambulansın bu anları, bir sokak sakini tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak büyük tepki topladı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Görüntülerin ihbar kabul edilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda ambulansın ters yönde ilerlediği belirlendi. Plaka sorgulaması yapıldığında, çakar siren ve ambulans logosu bulunan aracın aslında kamyonet olarak kayıtlı olduğu ve izinsiz bir şekilde ambulans görünümü verildiği ortaya çıktı.

Kamyonet sürücüsü A.A. gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı. Sürücü, toplamda 23 bin 709 TL para cezası aldı. Ayrıca, kamyonet usulsüz kullanımı nedeniyle 15 gün süreyle trafikten men edildi.