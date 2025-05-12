Sahte Araç Kiralama Çetesi Tutuklandı

DOLANDIRILAN VATANDAŞLARIN SAYISI ARTMIŞTI

Kocaeli merkezli olarak faaliyet gösteren bir suç örgütü, 28 ilde sahte araç kiralama sitesi üzerinden 122 kişiyi dolandırdı. Bu durumu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirerek şikayette bulundu. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, İ.Ö., O.G. ve T.G. isimli şahısların liderliğindeki çetenin sahte araç kiralama sitesi kullanarak dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Dolandırıcılık faaliyetleri süresince mağdurların, şüphelilerin banka hesaplarında toplamda yaklaşık 180 milyon TL’lik para hareketliliği olduğu tespit edildi.

EMNİYETİN OPERASYONU HIZLANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 6 Mayıs tarihinde, eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla birlikte 109 şüpheliden 101’ini gözaltına aldı. Operasyonlar, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde; Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale’de gerçekleştirildi. Üç şüphelinin yurt dışında olduğu, beş şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bilgisi verildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

9 Mayıs’ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52’si tutuklandı. 49 şüpheli ise, 45’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürütülen adli sürecin hız kazanmasını sağladı. Gözaltına alınan kişilerin, sahtecilik ve dolandırıcılıkla ilgili suçlamalarla yargılanması bekleniyor.