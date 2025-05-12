Sahte Araç Kiralama Çetesi Yakalandı

DOLANDIRICI ÇETENİN YAKALANMASI

Kocaeli’de dolandırıcıların son faaliyetleri ortaya çıkarıldı. Araç kiralama internet sitesi aracılığıyla dolandırılan vatandaşlar, durumu polise bildirerek şikayet etti. Yapılan araştırmalarda İ.Ö., O.G. ve T.G. liderliğindeki bir çetenin sahte araç kiralama sitesi üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirleniyor.

MAĞDURLARDAN BÜYÜK PARALAR

Dolandırıcılık, toplamda 180 milyon TL ile 122 kişiyi mağdur etti. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 180 milyon TL’lik para hareketliliği olduğu tespit ediliyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 Mayıs’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, 109 şüpheliden 101’i gözaltına alındı. Üç şüphelinin yurt dışında bulunduğu, beş şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildiriliyor.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Şüpheliler, Kocaeli dahil olmak üzere birçok ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar ile yakalandı. 9 Mayıs’ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52’si tutuklanırken, 45’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 49 şüpheli serbest bırakıldı. Çetenin yakalanması, dolandırıcılığa karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak dikkati çekiyor.