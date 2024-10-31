“Sahte Avro Üreten Atölyeye Baskın; 6 Gözaltı”

Edirne’de Sahte Para Baskını

Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda kentte sahte 2 avro madeni paranın piyasaya sürüldüğünü belirledi. Polis, sahte paraların İstanbul’daki bir atölyede üretildiğini ve dağıtımının burada yapıldığını tespit etti.

İstanbul’daki Atölyede Ele Geçirilen Malzemeler

İstanbul’da düzenlenen baskında, çok sayıda sahte para yapımında kullanılan malzemelere ulaşıldı. Ele geçirilenler arasında lazer kesim ve pres makinesi bulunuyor. Ayrıca, yapılan aramada 947 adet sahte 2 avro madeni para, paraların boyutlarına göre basma kalıbı olduğu değerlendirilen 61 parça metal kalıp, kısmi 6 avro şekli olan metal plaka, farklı ebatlarda 1050 boş halka, 200 farklı ebatlarda göbek, 1 lazer kesim cihazı, bir kompresörlü pres makinesi, metal delmeye yarayan bir matkap makinesi ile ekipmanlar, 1 ruhsatsız tabanca, 6 mermi ve 16 tablet uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk Edilen Şüpheliler

Edirne’ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildiği belirtildi. Şüphelilerden birinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, üç şüpheliye ev hapsi cezası verildiği ve iki şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.