Sahte Belgelerle Suç Örgütü Yakalandı

SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK ÜÇÜNCÜ OPERASYON

Türkiye genelinde sahte belgeler kullanarak şirketlere ait gayrimenkulleri ele geçirip satışını yapan suç örgütüne yönelik üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli daha tutuklandı ve böylece toplam tutuklu sayısı 20’ye çıktı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve rüşvet” suçlarından örgütün faaliyetlerine yönelik operasyonlar düzenledi.

50 MİLYAR LİRALIK SATIŞ ENGELLENDİ

Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 Kasım 2024 tarihinden itibaren yürütülen çalışmaları sonucunda, Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya ve Bursa illerindeki şirketleri hedef alan suç örgütünün gerçekleştirdiği satış işlemlerinin durdurulmasıyla toplam 50 milyar lira değerinde 8 gayrimenkulün satışının engellendiği öğrenildi.

ÖNCEKİ TUTUKLAMALAR

Suç örgütüne ait sahte evrakları üreten ofisin tespit edilmesi sonrası, 17 Aralık 2024 ve 13 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarla birlikte örgüt lideri de dahil olmak üzere 17 şüpheli tutuklanmıştı.

SON OPERASYONUN DETAYLARI

2 Eylül 2025 tarihinde Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bitlis illerinde yapılan üçüncü operasyon sonucu A.U., M.K., L.S., C.İ., İ.A. ve H.Ç. gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda 20 adet dijital materyal, 4 noter evrakı (suçta kullanıldığı değerlendirilen) ve 10 banka/kredi kartı ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden A.U., M.K. ve H.Ç. hakkında adli kontrol tedbir kararı uygulanırken, L.S., C.İ. ve İ.A. tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 20’YE YÜKSELDİ

Örgüte yönelik gerçekleştirilen üç operasyonda toplam 34 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 20’si tutuklandı. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbir kararı alındı.