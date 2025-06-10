Sahte Bomba İhbarı Yapan Robinson

SAHTE BOMBA İHBARIYLA PANİK YARATTI

ABD’nin Michigan eyaletinde bulunan bir havalimanında, Spirit Airlines’a ait bir uçağa geç kalan 23 yaşındaki Charles Robinson, uçağa binememesinin intikamını almak amacıyla sahte bomba ihbarında bulundu. Bu durum, ABD Michigan Doğu Bölgesi Savcılığı tarafından onaylandı. Robinson, Detroit’ten hareket edecek olan Spirit Airlines’ın 2145 sefer sayılı uçağını kaçırdıktan sonra havayolu yetkilileriyle tartışmaya girdi. Uçuşuna alınmayacağının ve biletini yeniden rezerve etmesi gerektiğinin bildirilmesi üzerine Robinson, sabah saat 06.45 civarında, kaçırdığı uçuşla ilgili bir bomba ihbarı yaparak büyük bir paniğe yol açtı.

YETKİLİLERİ YANILTTI

Savcılık açıklamasında Robinson’un yalnızca sahte bomba tehdidiyle yetinmediği, aynı zamanda uydurma bir bombacının detaylı eşkal tarifini vererek yetkilileri yanıltmaya çalıştığı belirtildi. Olay sırasında uçaktaki yolcular tahliye edildi ve bomba arama köpekleriyle birlikte uçak ve çevresinde kapsamlı bir arama yapıldı. Neyse ki, herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. ABD Savcısı Jerome F. Gorgon Jr., konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hiçbir Amerikalı, ‘bomba’ ve ‘uçak’ kelimelerini aynı cümlede duymak istemez. Bu tür tehditler güvenlik algımızı zedeliyor ve güvenlik güçlerinin kaynaklarını israf ediyor” dedi.

GÖZALTINA ALINDI

FBI, Robinson’u Los Angeles’a gitmek amacıyla başka bir uçağa binmeye çalıştığı esnada havaalanında gözaltına aldı. Monroe, Michigan’da yaşayan Robinson hakkında, sahte bomba tehdidi yüzünden ceza davası açıldı. Savcılığın açıklamasına göre, ihbar sırasında Robinson, “Bu uçuşu (2145) havaya uçurmaya çalışan biri olacak” şeklinde konuştu. Ayrıca “Bu kişi TSA kontrol noktasından bombayı geçirmeye çalışacak. Tespit edilemeyeceğini söylüyorlar. Lütfen bu uçağın kalkmasına izin vermeyin” dedi.