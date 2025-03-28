Sahte Dekontla Dolandırıcılık: 3 Kişi Gözaltında

DOLANDIRICILIK OPERASYONU BAŞARILI OLDU

İstanbul’da internet üzerinden cep telefonu satmaya çalışan bireyleri hedef alan dolandırıcılar, sahte dekont belgeleriyle mağdurları dolandırdı. Şüpheliler, İnternet üzerinden müşteri gibi iletişime geçerek dolandırıcılığını gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak İstanbul ve Kocaeli’deki operasyon sonucu 3 kişi gözaltına alındı.

SUSPECTLERİN YAKALANMASI

Yapılan incelemelerde, dolandırıcıların sahte dekont kullanarak toplamda 37 cep telefonunu çaldığı belirlendi. Şüphelilerden biri, saklanmak için evinin gizli bölmesine girdiği sırada yakalanırken, diğer iki şüpheli de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.D. ve H.G. olduğu tespit edildi.

Emniyet güçleri, şüphelilerin geçmişine dair detayları araştırdığında; İ.D.’nin tam 80 suç kaydı, H.G.’nin 7 ve diğer şüpheli Ş.S.’nin de 1 suç kaydının bulunduğunu saptadı. Ayrıca, İ.D.’nin daha önce Pendik’te bir ambulansa sıkıştırma olayında yer aldığı ve bu anları sosyal medya üzerinden paylaştığı öğrenildi.

POLİSİN DİKKATI SAYESİNDE YAKALANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin detaylı soruşturma süreçlerinde, birinin gizli bölmesinde saklanma girişimi sayesinde polis ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi. Dolandırıcıların, aynı yöntemle birçok kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.